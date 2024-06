Le Iene presentano Inside, il programma di inchieste ideato da Davide Parenti torna in prima serata su Italia 1. Il programma, dedicato ad argomenti trattati in precedenza da Le Iene, torna ad occuparsi di inchieste che hanno scosso l’opinione pubblica con nuovi dettagli e racconti approfonditi. Scopriamo le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, martedì 18 giugno 2024 su Italia1.

Le Iene presentano Inside, stasera su Italia1: “Le verità nascoste della veggente di Trevignano”

Martedì 18 giugno 2024 dalle ore 21.17 appuntamento con la seconda puntata della nuova stagione dello spin-off de “Le Iene”. Si tratta de “Le Iene presentano: Inside”, il programma di Davide Parenti dedicato ad argomenti trattati in precedenza da Le Iene, raccontati e approfonditi con ulteriori dettagli.

L’inchiesta di stasera è “Le verità nascoste della veggente di Trevignano“. Si tratta di un reportage realizzato da Gaston Zama e incentrato sulla nota veggente Gisella Cardia. L’inviato del programma è pronto a svelare, attraverso tutti i backstage girati in questi mesi, la verità nascosta dietro la veggente che da diverso tempo è al centro dell’attenzione mediatica nazionale e internazionale.

Nella puntata di stasera de Le Iene presentano inside è dedicata alla veggente Gisella Cardia. Per l’occasione la signora ha aperto le porte di casa sua alle telecamere de Le Iene rispondendo alle domande dell’autore. Non solo, ha portato l’inviato Gaston Zama sulla collina durante le presunte apparizioni permettendogli anche di incontrare i suoi fedeli. Infine ha permesso anche di fare la tac alla sua statuina miracolosa.

L’obiettivo dell’inchiesta di stasera è quella di capire se la veggente è in buona fede oppure no circa il discorso dell’estasi. Come per i veggenti di Medjugorje, testati e analizzati in tutti i modi da più di quarant’anni, quella della veggente di Trevignano, che cade in estasi alle quindici in punto di ogni giorno tre del mese, che valore ha?

L'appuntamento con Le Iene presentano Inside è in prima serata su Italia 1.