Le Iene presentano Inside, il programma di inchieste ideato da Davide Parenti, torna con una nuova imperdibile inchiesta in prima serata su Italia 1. Scopriamo le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, martedì 9 luglio 2024 su Italia1.

Le Iene presentano Inside, stasera su Italia1: “La serie sulla morte di Mario Biondo ha raccontato tutto?”

Martedì 9 luglio 2024 dalle ore 21.17 appuntamento con la quinta puntata della nuova stagione dello spin-off de “Le Iene”. Questa settimana “Le Iene presentano: Inside”, il programma di Davide Parenti, si occupa di una nuova inchiesta di cronaca nera. “La serie sulla morte di Mario Biondo ha raccontato tutto?” – è il titolo dell’inchiesta scritta da Riccardo Festinese, interamente dedicata al cameraman siciliano e alla tragica vicenda della sua morte.

Al centro della puntata di stasera la vicenda della morte di Mario Biondo, il cameraman palermitano di 30 anni trovato morto il 30 maggio 2013 nell’appartamento a Madrid. Mario viveva con la moglie Raquel Sánchez Silva, giornalista della tv spagnola “Tele Cinco”. La sua morte ha ancora oggi troppe ombre da chiarire, ma nessuno sembra indagare.

Le Iene presentano Inside puntate: la morte di Mario Biondo

Nella puntata di stasera de Le Iene presentano inside dedicata alla morte di Mario Biondo si torna a parlare della terribile vicenda del cameraman palermitano trovato morto nel 2013 nella sua casa a Madrid. La serie spagnola “Las últimas horas de Mario Biondo” non ha messo in luce diverse situazioni poco limpide legate alla vicenda come fatti e documenti giudicati di centrale importanza dalle autorità giudiziarie italiane. Come mai? La spiegazione sta nel fatto che la serie è prodotta dalla Manguera Film per la Par Producciones e tra i produttori c’è Guillermo Gomez Sanchez, ex manager e amico intimo di Raquel Sanchez Silva, la moglie di Mario, sospettata dai genitori del ragazzo di essere in qualche modo coinvolta nella sua morte.

La storia di Mario Biondo sembrava una favola che improvvisamente si è trasformata in una tragedia. Un anno dopo il matrimonio con Raquel Sanchez Silva, volto noto della televisione spagnola, il 30 enne palermitano viene trovato morto nella sua casa di Madrid impiccato alla libreria. La giustizia spagnola archivia subito il caso come suicidio ma viene riaperto in Italia. Tanti troppi i dubbi legati ad una serie di dettaglio come: un’emorragia cerebrale, la posizione del corpo, un solco sul collo, la posizione del cappio e la libreria troppo debole per sostenere il peso di Mario e troppo in ordine per pensare che si presenti così dopo le convulsioni del corpo dovute all’asfissia. Tutto questo potrebbe fare pensare che il corpo di Mario possa essere stato messo lì dopo la morte. Qual è la verità?

L’appuntamento con Le Iene presentano Inside è il martedì in prima serata su Italia 1.