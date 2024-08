Le Iene presentano Inside, il programma ideato da Davide Parenti, torna in prima serata su Italia 1 con l’ultima puntata di questa stagione. Scopriamo le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, martedì 6 agosto 2024 su Italia1.

Le Iene presentano Inside, stasera su Italia1: “Riflessioni sulla giustizia”

Martedì 6 agosto 2024 dalle ore 21.18 torna l’appuntamento con la nona puntata de “Le Iene presentano: Inside“, il programma di inchieste ideato da Davide Parenti e trasmesso in prima serata su Italia 1. Questa settimana va in onda l’ultimo appuntamento estivo con l’inchiesta dal titolo ‘Riflessioni sulla giustizia’ a cura di Antonino Monteleone e Riccardo Festinese. Si tratta di un’analisi per comprendere quale sia lo stato della giustizia nel nostro Paese.

Durante la puntata si approfondiranno le modalità con cui viene applicata la legge nei tribunali puntando l’attenzione sulle difficoltà delle professioni di giudici e magistrati. Non solo, l’inchiesta mostra anche come a volte, in nome della legge, vengano forzati i limiti delle procedure e delle regole. Spazio poi alla relazione tra giustizia e comunicazione, in particolare a come si comportano gli organi di informazione di fronte a un caso di cronaca.

Durante la puntata di stasera de Le Iene presentano inside dal titolo a “Riflessioni sulla giustizia” sono tanti gli interrogativi a cui si cerca una risposta. A cominciare da “quanto è profondo il legame che lega procure e organi di stampa?”, ma anche “quando è necessario dubitare di indizi e prove, anche di quelle che sembrano le più clamorose, come le confessioni?”. Non solo, si pone l’attenzione anche su quanto il racconto mediatico possa in alcuni casi influire sulla sentenza finale.

Antonino Monteleone e Riccardo Festinese racconteranno alcuni casi giudiziari raccontati e documentati a Le Iene tra cui la strage di Erba al caso Yara Gambirasio, ma anche la morte del ciclista Marco Pantani fino al delitto di Garlasco.

A commentare il tema e le vicende giudiziarie i giornalisti: Nicola Porro, Enrico Mentana, Luca Telese e Salvo Sottile; i magistrati Luca Palamara e Alfredo Robledo, l’avvocato e psicologo Guglielmo Gulotta.

L’appuntamento con Le Iene presentano Inside è il martedì in prima serata su Italia 1.