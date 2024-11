Torna l’appuntamento con Le Iene presentano Inside, il programma ideato da Davide Parenti, trasmesso in prima serata su Italia 1. Stasera spazio ad una nuova inchiesta, un argomento già trattato in passato in trasmissione, ma analizzato con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ecco tutte le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, giovedì 28 novembre 2024 su Italia1.

Giovedì 28 novembre 2024 dalle 21.53 va in onda l’ottava puntata de “Le Iene presentano Inside“, lo spin-off de “Le Iene” ideato da Davide Parenti e trasmesso su Italia 1. Questa sera appuntamento con l’inchiesta dal titolo “La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio” a cura di Gaetano Pecoraro e scritto da Riccardo Festinese e Alessandra Frigo. Al centro della puntata di stasera il tema della sanità di oggi e di domani con particolare attenzione negli abissi delle liste d’attesa infinite e delle strutture da incubo, ma anche nelle eccellenze della ricerca e tra le terapie d’avanguardia.

Gaetano Pecoraro è la voce guida di questo percorso nelle sale operatorie dell’Istituto Europeo di Oncologia. La Iena non è da solo, visto che per il corso di tutta la serata, ci sono: l’oncologo e direttore del programma di Senologia allo IEO, Paolo Veronesi, e dallo psichiatra dell’Istituto Auxologico, Leonardo Mendolicchio.

Sapete che alcuni tipi di tumori sono causati da un virus che si trasmette durante i rapporti sessuali? Si chiama Papilloma virus (HPV), e l’80% delle persone lo contrae almeno una volta nella vita. Nella maggior parte dei casi, il sistema immunitario lo combatte con successo, ma… pic.twitter.com/q3shcnnEjC — Le Iene (@redazioneiene) November 27, 2024

Le Iene presentano Inside stasera su Italia 1: “La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio”

Al centro della puntata di stasera de “Le Iene presentano Inside”, l’inchiesta dal titolo “La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio“. Durante la puntata ampio spazio al sistema sanitario italiano da Nord e Sud. Pecoraro si è recato a Cuneo per raccontare come lavorano i medici gettonisti. Non solo dall’Italia è volato negli Emirati Arabi dove ha incontrato medici e infermieri italiani che hanno lasciato il nostro paese per migliorare la propria vita personale e lavorativa.

La Iena ha anche messo in luce come le soluzioni più innovative. Tra queste c’è la comunità nella Lombardia, in realtà sono delle ole vuote, senza personale e senza mezzi. Infine spazio alle eccellenze tutte italiane come il Centro Trapianti di Padova, dove si sta cercando una cura definitiva contro il diabete di tipo uno. Tra le eccellenza anche l’Istituto dei Tumori di Milano, dove si sperimenta un vaccino terapeutico per combattere il cancro della pelle, e il Policlinico Gemelli di Roma, alla scoperta del microbiota e del trapianto fecale.

L’appuntamento con Le Iene presentano Inside è in prima serata su Italia 1.