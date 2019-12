Le Iene, puntata di martedì 10 dicembre 2019: i politici sono razzisti? Un nero al parlamento e le reazioni di Salvini e Meloni.

I nostri politici sono davvero disposti a tutto pur di dimostrare che l’Italia è un paese di integrazione? Per dimostrarlo ecco arrivare fuori il Parlamento l’inviato di colore Tay Vines che li ha messi alla prova chiedendo un bel bacio sulle labbra come segno di pace. Diversi i politici che hanno accettato la sfida, ma non sono mancati i rifiuti come quelli di Giorgia Meloni e Matteo Salvini.