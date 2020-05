A Le Iene si parla di Coronavirus e in particolare del test pungidito. In particolare l’inviato Gaetano Pecoraro ha indagato sulla scelta della Regione Lombardia di ricorrere a quelli con il prelievo del sangue. Come mai? I test pungidito non solo sono più economici, ma sono anche più veloci per scoprire la positività al virus Covid-19.

Ecco il video Mediaset dell’inviato Gaetano Pecoraro sulla controversa scelta della Regione Lombardia in fatto di test per Coronavirus.