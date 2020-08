Nel giorno della sua scomparsa, era infatti il 13 agosto 2019 quando la conduttrice ed inviata del Le Iene morì, Italia 1 ricorderà una delle sue protagoniste più amate attraverso la messa in onda di una puntata speciale della storica trasmissione. Le Iene per Nadia non sarà altro che una puntata omaggio che amici e colleghi hanno realizzato per mostrare a tutti quanti le cose belle che la Iena ha realizzato in tanti anni di trasmissione.

Le Iene per Nadia: un omaggio speciale e commovente

Elaborato il lutto, allontanato, seppur in piccola parte, quel nodo alla gola che non lasciava la possibilità di raccontare momenti belli e brutti vissuti insieme senza scoppiare a piangere, amici e colleghi di Nadia Toffa hanno deciso di rendere, nel giorno esatto della scomparsa, a distanza di solo un anno, omaggio alla loro amata guerriera. Come? Dedicandole una puntata speciale. Sarà una intera prima serata ricca di emozioni.

Partendo da Davide Partenti e passando attraverso tutti i collaboratori de Le Iene, infatti, sono emersi emozionanti ricordi privati. Momenti indelebili che tutti, pur con le lacrime agli occhi, hanno voluto condividere. Grazie a Le Iene per Nadia, in onda su Italia 1 il prossimo 13 agosto 2020, i telespettatori impareranno ancor di più a conoscere l’inviata e presentatrice dello storico programma.

Fra aneddoti di scherzi o di momenti passati insieme a lavorare duramente, video divertenti e quant’altro, infatti, i telespettatori avranno modo di scoprire Nadia come persona a comprendere meglio quanto bene abbia fatto a tutti. Non sarà mandata in onda quindi solo la Nadia ‘lavoratrice’ instancabile. Oltre alla Nadia combattiva, pronta a lottare in cerca di giustizia e a realizzare servizi di denuncia per smuovere le coscienze vedremo la Nadia burlona. Scherzi e momenti di allegria in redazione verranno mostrati ai telespettatori senza filtri. Colleghi ed amici, infatti, hanno messo insieme i video privati presenti sui loro cellulari. Grazie a questi momenti di quotidianità i fan potranno apprezzarla maggiormente.

A tutti verrà presentato il lato più privato di Nadia Toffa. Il pubblico di Italia 1 conoscerà cioè che Nadia ha mostrato, forse, solo a chi la viveva quotidianamente. Attraverso le parole di amici e colleghi emergeranno nuovi dettagli della sua personalità. In fin dei conti solo chi lottava insieme a lei contro i vari ‘furbetti’ poteva descriverla al meglio.

Nadia Toffa: una vera professionista

Cosa vedranno i telespettatori in onda? Sicuramente molti video inediti e racconti emozionanti. Amici e colleghi hanno cercato di narrare, il più fedelmente possibile, che che Nadia Toffa Era. L’intento? Quello di far capire a tutti come le mille sfaccettature di una grande professionista.

Oltre a ciò andranno in onda i servizi realizzati dalla Iena che ha lavorato per il programma ben 10 lunghissimi anni. Tante sono state dunque le interviste realizzate senza filtri. Tante le inchieste. In questo lasso di tempo Nadia è cresciuta, maturata, diventando quella professionista che tutti hanno imparato a stimare. Andranno in onda quindi i video realizzati sull’Ilva di Taranto, ma anche la sua battaglia per la Terra dei Fuochi.