Le Iene, puntata di martedì 15 ottobre 2019: Pintus è la vittima di un divertenssimeo scherzo orchestrato da Corti e Onnis.

Il comico in vacanza a Fuerteventura si ritrova un intruso in casa. Le Iene Corti e Onnis, infatti, hanno messo a sua insaputa in affitto la sua casa così uno sconosciuto pretende di usufruire della sua abitazione! Inizialmente Pintus riesce a respingerlo, ma dopo una giornata di escursioni lo ritrova seduto sul divano di casa. Infuriato il comico vuole chiamare la polizia, ma alla fine scopre che altro non è che uno scherzo delle Iene!

Ecco un’anteprima del video Mediaset dello scherzo a Pintus presente in versione completa al momento sul sito ufficiale de Le Iene.