E’ Andrea Pirlo la vittima del primo scherzo de Le Iene 2019 – 2020. L’ex calciatore della Nazionale finisce nel mirino del programma di Italia 1, anche grazie alla complicità del figlio Niccolò – accusato di furto, per finta s’intende – e della compagna. Il risultato? L’allenatore crede di essere incastrato in una sorta di incantesimo maledetto, in cui a farla da padrona è l’ipnosi. Ecco il video Mediaset completo dell’intero filmato, andato in onda su Italia 1 nella prima puntata di martedì 1 ottobre.