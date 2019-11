Le Iene, puntata di martedì 12 novembre 2019: l’intervista doppia al tenore Andrea Bocelli e al figlio Matteo.

Uno dei cantanti italiani più famosi ed amati al mondo risponde alle domande delle Iene con il figlio Matteo con cui ha duettato nel brano “Fall On Me”. Un vero e proprio faccia a faccia che vede padre e figlio raccontarsi in un’intervista imperdibile in cui parlando di “prime volte”, di cantanti famosi e potenti, ma anche di musica. Non solo, spazio anche a qualche rivelazione come sul lato B della bellissima Jennifer Lopez!