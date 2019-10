Le Iene, puntata di martedì 29 ottobre 2019: Nicolò De Devitiis ci porta a scoprire il mondo degli e-sport.

Oramai la realtà degli e-sports, cioè di chi gioca in modo professionale ai videogame, è diventato un fenomeno mondiale. Non solo, intorno a questo sport sembra girarci un guadagno che supera il miliardo di dollari in tutto il mondo con guadagni da record per giovani ragazzi di soli 20 anni! Nicolò De Devitiis ci porta a scoprire questo mondo e all’esistenza di players, ma anche di manager e preparatori.