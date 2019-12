Le Iene, Alice Martinelli incontra Flavio Di Muro, il deputato leghista che in Parlamento ha chiesto la mano alla fidanzata.

Flavio Di Muro, il deputato della Lega, questa settimana si è fatto “conoscere” dal grande pubblico per la sua inedita proposta di matrimonio. Il deputato, infatti, ha interrotto i lavori di una seduta del Parlamento per chiedere la mano della sua fidanzata. La sua proposta di matrimonio però non è piaciuta a tutti, visto che il Presidente della Camera l’ha richiamato. Per questo la Iena Alice Martinelli ha pensato di incontrare il deputato e la futura moglie, ma il loro incontro è stato interrotto dai carabinieri.