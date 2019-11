Le Iene tornano il martedì in prima serata su Italia1 con una nuova puntata condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Scopriamo le anticipazioni e i servizi al centro della puntata di questa sera, martedì 12 novembre 2019.

Le Iene stasera, servizi e anticipazioni di martedì 12 novembre 2019

Martedì 12 novembre alle ore 21.20 andrà in onda una nuova puntata de “Le Iene“ in prima serata su Italia 1. Come sempre il martedì sera al timone ritroveremo la spumeggiante Alessia Marcuzzi con il simpaticissimo Nicola Savino. Non solo, i due conduttori potranno contare sul supporto della Gialappa’s band con i loro imperdibili fuori onda.

Al centro della puntata tantissimi servizi, interviste e le immancabili inchieste che hanno contribuito al grande successo del programma ideato da Davide Parenti e giunto quest’anno alla sua ventitreesima edizione. Ecco nel dettaglio alcuni servizi ed anticipazioni della puntata di martedì 12 novembre 2019.

Le Iene, scherzi e servizi

Tra i servizi della puntata in onda martedì 12 novembre 2019 su Italia 1 possiamo anticiparvi ci sarà quello di Gaston Zama che si occuperà del caso di Enrico conosciuto come “Chico” Forti. Si tratta dell’uomo che nel 2000 è stato è stato condannato negli Stati Uniti all’ergastolo con l’accusa di omicidio.

L’imprenditore e velista di origine trentina sta scontando l’ergastolo nel carcere di Miami, ma da anni dichiara da sempre la sua estraneità ai fatti e la sua innocenza. Chico Forti, infatti, ha sempre dichiarato a gran voce di essere solo vittima di un errore giudiziario. Nel servizio potremo riascoltare l’esclusiva intervista in cui Chio ripercorrerà tutto quello che è successo in questi diciannove anni.

Per l’intervista doppia, invece, protagonista Andrea Bocelli che risponderà alle domande de Le Iene con il figlio Matteo Bocelli con cui ha doppiato nel brano “Fall On Me”. Per lo scherzo della settimana, invece, questa volta sarà Clemente Russo a cadere nella trappola delle Iene con la complicità della moglie.