A Le Iene si parla di Coronavirus e della possibile terapia con il plasma, anche se non mancano le polemiche in Italia.

Gli inviati Alessandro Politi e Marco Fubini si sono occupati della terapia di sperimentazione con il plasma iperimunne per curare i malati Covid-19. I risultati sono positivi, ma in Italia non mancano le polemiche mosse da diversi esperti in Italia. Intanto il resto del mondo guarda con molto interesse a questo protocollo attualmente in uso presso gli ospedali di Pavia e Mantova.