Tutto pronto per il gran finale de Le Iene. Il programma di successo condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba è arrivato all’ultima puntata. Scopriamo insieme tutti gli ospiti, le anticipazioni e i servizi al centro della puntata di stasera, martedì 23 maggio 2023 su Italia 1.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 23 maggio 2023

Martedì 23 maggio 2023, in prima serata su Italia1, va in onda l’ultima puntata della stagione 2022-2023 de “Le Iene“. Ultimo appuntamento stagione per Belen Rodriguez con la partecipazione dei comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Tra gli ospiti della puntata finale Emma Marrone che in studio canterà alcuni dei suoi più grandi successi e il nuovissimo singolo “Mezzomondo” che anticipa il nuovo album. Non solo, ospiti dell’ultima puntata anche Paola Barale che ha pubblicato da poco il suo primo libro e Martin Castrogiovanni.

Ma passiamo ai servizi al centro della puntata di stasera. Si comincia con il reportage di Gaetano Pecoraro sulla tragica alluvione che ha piegato in due l’Emilia Romagna dove si contano più di 36mila sfollati e 14 vittime. Non solo, spazio al servizio di Gaston Zama dedicato a Maria Giuseppina Scarpulla, alias Gisella Cardia, la presunta veggente che ogni 3 del mese, riceverebbe apparizioni sacre della Vergine Maria, sulla collina di Trevignano Romano.

Le Iene puntate: gran finale su Italia 1

Durante il servizio de Le Iene a cura di Gaston Zama dedicato a Maria Giuseppina Scarpulla, alias Gisella Cardia, viene data voce anche ai tantissimi fedeli che credono e difendono la donna. In particolare spazio alla testimonianza sull’ultima lacrimazione della statuina della Madonna avvenuta in casa della veggente davanti ai loro occhi.

Tra i servizi della puntata prosegue anche l’inchiesta di Nicolò De Devitiis sulle presunte evasioni legate al mondo dei taxi. Ricordiamo che Le Iene è un programma ideato da Davide Parenti visibile in diretta su Italia 1, ma anche in streaming collegandosi al sito www.iene.it.