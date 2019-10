Le Iene, puntata di giovedì 17 ottobre 2019: Instagram e Facebook nascondono like ai post. Come è cambiata la vita degli influencer?

E’ ufficialmente iniziata la sperimentazione dei like nascosti sui social, in particolare su Instagram e Facebook. Una decisione che ha spaventato (e non poco) gli influencer e le web star, ma questa scelta come cambierà il mondo social? Davvero Facebook lo ha fatto solo per il benessere degli utenti o vuole guadagnarci?