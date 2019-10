“Colf in nero: Fico ci querela e perde“. Questo il titolo scelto da Le Iene per il nuovo servizio di Antonino Monteleone, contenente anche una nuova intervista al Presidente della Camera, Roberto Fico. Il servizio è andato in onda nella puntata di stasera – martedì 22 ottobre 2019 – e ha mostrato sia la ricostruzione del caso, sia la replica del politico dopo la querela per diffamazione contro il programma Le Iene.