Le Iene di martedì 19 novembre 2019: si torna a parlare di cellulari e tumori. Fanno davvero male oppure no?

Le ricerche parlano sempre più spesso di un possibile collegamento tra l’utilizzo del cellulare e il presentarsi di tumori. La Iena Matteo Viviani ha sentito degli esperti che hanno rilasciato alcuni consigli su dove è preferibile evitare l’utilizzo del cellulare come in treno o in macchina e su dove non andrebbe mai messo.