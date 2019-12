Le Iene, puntata di domenica 15 dicembre 2019: Carlos Luis Malatto ricercato per delitti contro l’umanità vive libero in Sicilia.

Carlos Luis Malatto è un colonnello argentino accusato di crimini orrendi contro l’umanità. L’uomo è accusato di crimini messi in atto durante la cosiddetta “guerra sporca” che ha visto sparire nel nulla in Argentina ben 30mila desaparecidos. Nonostante sia ricercato per delitti contro l’umanità, oggi l’uomo vive tranquillo in una villa esclusiva di Portorosa in Sicilia, dove peraltro è attraccato anche il suo yacht.