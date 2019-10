Le Iene, puntata di martedì 29 ottobre 2019: Alice Martinelli incontra Marco Bussetti per chiedere spiegazioni in merito ai rimborsi sospetti.

Nei giorni scorsi, infatti, l’ex ministro dell’istruzione Marco Bussetti è finito su tutti i giornali per trasferte “sospette” del valore di 25 mila euro. La Corte dei Conti ha deciso di indagare sulle missioni fantasma dell’ex Ministro che non sarebbero legate a impegni istituzionali. Ma non finisce qui, visto che è sbucato anche un collaboratore a cui Bussetti dovrebbe un sacco di soldi. La Iena Alice Martinelli ha incontrato l’ex Ministro per chiedere delucidazioni in merito.