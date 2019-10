Le Iene Show del giovedì tornano con una nuova imperdibile puntata. Questa settimana tornano dietro la scrivania le tre Iene – conduttrici Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Scopriamo le anticipazioni e i servizi della puntata di giovedì 17 ottobre 2019.

Le Iene Show 2019, la puntata di giovedì 17 ottobre

Giovedì 17 ottobre 2019 in prima serata su Italia 1 torna l’appuntamento con “Le Iene Show” condotto questa settimana da Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Come vi avevamo anticipato per la puntata del giovedì, che prossimamente si sposterà alla domenica sera, la conduzione sarà a staffetta con gli inviati Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma.

Ecco alcuni dei servizi della puntata di giovedì 17 ottobre 2019: la Iena Silvio Schembri si occupa di abusi edilizi nella città di Licata incontrando anche l’ex sindaco Angelo Cambiano, che avrebbe ricevuto la sfiducia del consiglio comunale dopo aver avviato la demolizione degli immobili abusivi.

Le Iene Mediaset, le inchieste e i temi di giovedì 17 ottobre 2019

La Iena Luigi Pelazza, invece, torna ad occuparsi della vicenda del bambino di origini albanesi rapito dalla madre e rinchiuso in un campo profughi in Siria. Per l’occasione Pelazza si è recato in Siria per cercare di riportare il bambino in Italia. Poi è la volta di Nina Palmieri che racconta la storia di una ragazza rapita dalla madre ossessionata dall’idea di perderla.

Le Iene Show si occupa anche dei social con il servizio di Matteo Viviani dedicato alla scelta dei colossi Facebook e Instagram di eliminare il numero dei likes sotto i post. Cosa ha comportato questa scelta per gli influencer? Sentiremo la testimonianza di tre giovani star del web: Kokeshi (ndr Karen Casiraghi), Emi’s life (Emanuele Ferrari ndr) e Zoe Cristofoli. Infine il servizio di Veronica Ruggeri che incontra la madre, il fratello e un ex collaboratore di Alessandro Proto, finanziere milanese attualmente in carcere con l’accusa di truffa pluriaggravata.