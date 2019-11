Le Iene di martedì 19 novembre 2019: ecco le 7 regole d’oro per usare il cellulare evitando così possibili rischi di tumore.

Le ricerche scientifiche circa l’utilizzo del cellulare e il presentarsi di tumori parlano di una possibile correlazione, ma le grandi aziende non proferiscono parola. Le radiofrequenze dei nostri cellulari sarebbero in grado di attaccare il cervello umano, ma anche testicoli e cuore. E’ davvero così? La Iena Matteo Viviani ha riassunto in una mini guida come è possibile evitare dei rischi inutili con il cellulare.