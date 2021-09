Le Iene tornano in onda il 5 ottobre con l’edizione 2021-2022 del fortunato programma di Italia 1. E da quest’anno ci sarà una novità assoluta, le conduttrici saranno 10 donne. Si alterneranno tra loro ogni puntata. Vediamo tutti i nomi ufficiali.

Le Iene 2021-2022: arrivano 10 donne

In questi giorni si rincorrevano le voci di questa rivoluzione nel programma di Davide Parenti. La scelta va letta come un grosso passo per la presenza, con ruolo importante, delle donne nella televisione italiana.

Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, trovare un volto che incarnasse lo spirito de Le Iene così bene come la conduttrice romana ha fatto per varie edizioni sembrava difficile ed ecco che è arrivata la creatività autoriale a dar modo a 10 giovani donne e donne di mettersi in gioco in un programma d’attualità e di approfondimento tra i più importanti in Italia. 10 donne che si sono messe in luce in questi ultimi anni con le proprie idee e le proprie carriere.

Ecco i nomi delle conduttrici de Le Iene affiancate da Savino e La Gialappa’s

Le 10 conduttrici de Le Iene sono, quindi: Madame, Elisabetta Canalis, Elodie, Paola Egonu, Rocio Munoz Morales, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud.

Queste donne si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band che non si faranno scrupoli a prenderle in giro come hanno fatto in precedenza con tutti le conduttrici storiche de Le Iene. In questo elenco c’è chi è alla sua primissima esperienza televisiva e chi, invece, di anni in tv li ha accumulati.

Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de #leiene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band… Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud pic.twitter.com/Pjw8PLAZk0 — Le Iene (@redazioneiene) September 22, 2021

L’assenza di Giulia Salemi tra le 10 conduttrici

Un nome che non c’è e che in molti, invece, aspettavano è quello di Giulia Salemi che questa mattina ha rivelato su instagram di non far parte delle 10 donne selezionate. I suoi fan già commentano sotto il post de Le Iene ma siamo sicuri che Giulia Salemi avrà il suo spazio in tv e non è mica detto che Le Iene non la chiamino l’anno prossimo.

Le iene 2021-2022, quando inizia

L’appuntamento con l’adattamento italiano di Caiga quein caiga è previsto per martedì 5 ottobre 2021, in prima serata. Quella che andrà in onda sarà la ventiseiesima edizione. Al momento non sappiamo quante sono le puntate previste, ma di solito si tratta sempre di un numero cospicuo che accompagnerà i telespettatori durante l’anno.