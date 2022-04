A vent’anni di distanza dall’uscita cinematografica de Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, film che gli garantì un enorme successo di pubblico e vari premi come il Nastro d’Argento e il Ciak d’Oro, arriva la serie tv omonima. Di seguito, tutti i dettagli sulla trasposizione in serie tv.

Le fate ignoranti: Luca Argentero e Cristiana Capotondi dal 13 aprile su Disney+

La serie tv de Le fate ignoranti è una versione differente rispetto al film nonostante ci siano dei filoni comuni. I protagonisti principali sono Luca Argentero e Cristiana Capotondi che lavorano con Ferzan Özpetek ad un progetto originale ambizioso. Insieme a Gianni Romoli, il regista turco fa rivivere Le fate ignoranti in una Roma contemporanea e piena di luce.

Dopo la fine di Doc – Nelle tue mani, il pubblico orfano di Luca Argentero potrà rivederlo in un’altra serie tv e siamo pronti a scommettere che resterà, ancora una volta, affascinato dalla bravura dell’attore torinese. Inoltre, il ritorno sul set con Özpetek è stato emozionante poiché il regista de Le fate ignoranti è stato uno dei primi a credere in lui ai suoi inizi donandogli la parte di Lorenzo in Saturno Contro. Così l’ha descritto in una delle sue recenti ospitate a Domenica In da Mara Venier.

Le fate ignoranti: la trama e il cast della serie tv di Disney+

La trama de Le fate ignoranti vede protagonista la coppia di Massimo e Antonia. Lei, alla morte del marito, scopre una vita parallela e segreta che la porta a conoscere nuove persone. Da queste nuove conoscenze scaturisce anche una visione della vita differente. Cosa cambierà nella vita di Antonia, bisognerà scoprirlo seguendo lo sviluppo della trama nel corso degli episodi.

Il cast de Le fate ignoranti comprende: Luca Argentero (Massimo), Cristiana Capotondi (Antonia), Eduardo Scarpetta (Michele), Serra Yilmaz (Serra), Ambra Angiolini (Anna Maria), Anna Ferzetti (Roberta), Paola Minaccioni (Luisella), Deniz Burak (Asaf), Carla Signoris (Veronica), Filippo Scicchitano (Luciano), Edoardo Purgatori (Riccardo), Edoardo Siravo (Walter), Lilith Primavera (Vera), Samuel Garofalo (Sandro), Maria Teresa Baluyot (Nora), Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi (le Tre Marie).

Le fate ignoranti è composta da 8 episodi e sarà disponibile dal 13 aprile su Disney+. Il brano originale diventato sigla della serie tv è “Buttare l’amore” cantata da Mina.