Ferzan Ozpetek è uno dei grandi autori del cinema italiano e ormai possiamo considerarlo italiano, meglio romano d’adozione nonostante le sue radici siano in Turchia, e con Le Fate Ignoranti 20 anni fa ha realizzato un vero e proprio cult. Il suo è stato uno di quei film in grado di cambiare il modo di vedere le cose, influenzando una generazione. La serie prodotta da Disney Plus è sicuramente uno dei prodotti televisivi più attesi, anche perché lancia al grande pubblico mainstream italiano il servizio di streaming. Ferzan Ozpetek e il cast hanno presentato alla stampa la serie, con il regista che ha voluto ricordare le differenze da quello definito all’unanimità come il suo film più iconico: “Quando abbiamo fatto il film l’ho fatto con grande gioia. Eravamo in un’altro mondo, non era ancora accaduto l’attentato alle Torri Gemelle e c’era uno sguardo globale. Dopo quel maledetto 11 settembre il mondo ha cominciato ad avere paura, la mia generazione ha cominciato a vedere le cose con sospetto. Chi ha il potere di decidere, i politici, non ascoltano la voce dei giovani che invece hanno uno sguardo molto più ampio e questo mi regala tanta speranza”.

Insieme a lui c’è anche lo storico collaboratore Gianni Romoli, che ha avuto l’onore e l’onere insieme a Ferzan Ozpetek di trasformare il film de Le Fate Ignoranti in una serie di ben 8 episodi: “Stiamo parlando di un film che è diventato col tempo un classico, un vero e proprio cult. Quando si rifanno i classici a teatro si cerca di attualizzarli ed è quello che abbiamo voluto fare con Le Fate Ignoranti. La serializzazione ci ha permesso di sviluppare orizzontalmente con le storie degli altri personaggi, abbiamo regalato loro ampio respiro rispetto a quanto avveniva nel film dove gli altri personaggi erano un coro. Lì attraverso Antonia si veniva introdotti in un mondo, ora non è più la storia di una donna ma di un gruppo di persone. 20 anni dopo c’è molta chiusura rispetto al passato, potrei definire i nostri personaggi come un gruppo della resistenza”, ha spiegato l’autore.

Le Fate Ignoranti e la scelta del cast

Ferzan Ozpetek spiega poi come ha scelto Eduardo Scarpetta, il grande protagonista della serie insieme a Luca Argentero che però ha dato forfait in conferenza stampa: “Quando scelgo gli attori sono molto istintivo, infatti si crea per loro un amore viscerale dopo averci lavorato insieme. Per Scarpetta ho fatto un provino, nessuno pensava che lo avrei scelto perché in un primo momento non mi avevano visto entusiasta. Poi però ho detto loro di rifarmelo vedere e mi si è aperto un sorriso, avevo trovato l’attore giusto. Mi è piaciuto tanto lavorare con lui perché è un pazzo”, ha spiegato ridendo mentre l’attore è molto più timido “Conoscevo il film, ma nella serie siamo potuti andare più in profondità nel mio personaggio e sono stato davvero felice di lavorare con Ferzan”.

Un lavoro quello con gli attori molto importante per lui, come ha sottolineato Cristiana Capotondi che interpreta la nuova versione di Antonia molto diversa da quella portata sul grande schermo da Margherita Buy 20 anni fa: “Oggi la mia Antonia è diversa da quella di 20 anni fa. Il fulcro del dolore di Antonia è stato scoprire che il marito viveva in realtà una vita e un mondo tutto suo. Ho stima di Margherita Buy che è un riferimento per tutte noi, le ho mandato un messaggio quando abbiamo iniziato le riprese ma nella mia Antonia c’è molto di me. Con Ferzan l’abbiamo voluta fare un po’ più furba e malandrina dandole qualcosa del mio carattere. In una scena del supermercato infatti è lei a guardare con occhi vivaci un bel ragazzo, non più il marito come nel film”. Questo aspetto delle differenze dovute ai diversi interpreti è stato centrale nel lavoro di Ferzan Ozpetek perché nel suo credo “È il personaggio che deve arrivare all’attore, non quest’ultimo che si deve adeguare ad esso”.

L’attrice feticcio di Ferzan Ozpetek è senza dubbio Serra Yilmaz, che ha vissuto in prima persona le differenze con la prima versione de Le Fate Ignoranti: “Io ero molto scettica sul ritoccare un film così amato, ma poi ho dovuto dare fiducia a Ferzan perché tutto quello che tocca si trasforma in qualcosa di meraviglioso e alla fine è stato così. Beh diciamo che essendo passati 22 anni se nel film arrivava mio fratello ora arriverà invece mio nipote”, conclude con un sorriso.

La differenza con la coppia LGBT al femminile

Un lavoro straordinario quello messo in scena da Ferzan Ozpetek che convince sin dai primi due episodi mostrati in anteprima. Due dei personaggi inediti rispetto al film sono interpretati dalla coppia lesbica composta da Anna Ferzetti ed Ambra Angiolini: “Dopo tante battaglie al gay pride ho finalmente messo in pratica la teoria con la pratica”, ha sottolineato con un sorriso l’ex ragazza di Non è la Rai “Il segreto è stato guardare ai nostri personaggi come ad una semplice coppia innamorata, non ad una coppia LGBT. La cosa divertente è stata girare le scene più esplicite, durante le quali il più imbarazzato era Ferzan”. Un aneddoto curioso rimarcato dal regista che tira in ballo anche il marito della Ferzetti, Pierfrancesco Favino: “Voleva sapere cosa avessi fatto alla moglie. Sicuramente per quanto mi riguarda facendo un personaggio nuovo rispetto al film è stata una scoperta. Si parla di sentimenti come tra una coppia tradizionale, si ha un percorso insieme e si cresce. Come tutti poi vanno in crisi anche loro”.

Un argomento molto caldo nelle ultime ore è stato quello delle quote per le minoranze, tra cui la comunità LGBT annunciato dalla Disney, con Ferzan Ozpetek che sostiene la produzione: “L’atteggiamento della Disney è stato molto importante perché la serie non voleva mostrare una comunità LGBT, ma delle persone. Loro ci hanno permesso di parlare di amore e di vita, siamo tutti uguali e diversi. La gente mi chiede perché metto personaggi LGBT nelle mie storie, in realtà sono gli altri a levarli perché ci sono”.

Il regalo di Mina per Le Fate Ignoranti

Una curiosità importante de Le Fate Ignoranti è la canzone, un grande regalo a Ferzan Ozpetek da parte della cantante italiana più iconica: “Mina mi ha emozionato molto, le ho fatto vedere un pezzo de Le fate Ignoranti e le è piaciuta tanto. Mi ha mandato una canzone chiedendomi di ascoltarla, era perfetta con un testo perfetto per la nostra serie. Mi ha detto che l’avrei potuta usare gratis, per la gioia della Disney, e a quel punto le ho risposto che avrei girato il suo prossimo videoclip che vedrete nei prossimi giorni”.

Le Fate Ignoranti vede la partecipazione alla regia anche di Gianni Mazzella, storico aiuto regista di Ozpetek, e la sceneggiatura a firma di Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. Nel cast troviamo Cristiana Capotondi (Antonia) ed Eduardo Scarpetta (Michele), insieme a Luca Argentero (Massimo), Serra Yilmaz (Serra), Ambra Angiolini (Annamaria), Anna Ferzetti (Roberta), Paola Minaccioni (Luisella), Burak Deniz (Asaf), Carla Signoris (Veronica), Filippo Scicchitano (Luciano) e Edoardo Purgatori (Riccardo). Il cast include anche Edoardo Siravo (Valter), Lilith Primavera (Vera), Samuel Garofalo (Sandro), Maria Teresa Baluyot (Nora), oltre a Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi nel ruolo delle Tre Marie. Elena Sofia Ricci e Milena Vukotic, invece, sono le guest star.

Le Fate Ignoranti sarà disponibile in streaming su Disney Plus da mercoledì 13 aprile con 8 episodi che verranno rilasciati a cadenza settimanale.