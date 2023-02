Amici è stato il trampolino di lancio. Ora LDA è pronto a calcare il palco dell’Ariston. Il figlio di Gigi D’Alessio canterà Se poi domani, una canzone d’amore che parla di bugie e delusioni. Nella serata delle cover LDA duetterà con Alex Britti in Oggi sono io. Una scelta che ha sorpreso i fan del giovane cantante in quanto in molti avevano ipotizzato che a salire sul palco assieme a lui ci fosse Aka7even.

Intervista a LDA

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva LDA. A lui abbiamo chiesto come stia vivendo la sua prima esperienza sanremese e quali siano le sue aspettative: “Evito di farmi delle aspettative anche perché temo sempre di restarci male. Mi sto rilassando e sono molto concentrato”. LDA ci parla poi del brano con cui si esibirà a Sanremo: “E’ una canzone d’amore autobiografica. Ho sentito il bisogno di scriverla una notte e il giorno dopo sono andato in studio e ho scritto di getto la linea melodica. In amore ad oggi ho trovato la mia direzione”.

Una risposta che lascia supporre che oggi LDA abbia trovato la serenità accanto ad un nuovo amore. Gli abbiamo poi chiesto come mai abbia deciso di accompagnarsi ad Alex Britti nella serata delle cover e non ad Aka7even o altri ex volti di Amici: “Penso che sia Alex che Aka siano due artisti incredibili. Volevo portare però una canzone che ha fatto davvero la storia della musica italiana. Oggi sono io è un capolavoro assoluto e per me è un onore portarla sul palco”.

Nell’album in uscita il prossimo venerdì 17 febbraio troviamo il brano Tremi scritto in collaborazione con Aka7even. LDA e Aka hanno un bellissimo rapporto che si è consolidato poi nel tempo: “Siamo tanto amici e prima o poi doveva succedere. Io e Luca ci conosciamo da quattro anni e ci vogliamo tanto bene. E’ nata come una canzone scritta da amici ma poi ci siamo accorti della reale potenzialità del brano. Ci siamo guardati e abbiamo capito subito che doveva uscire”.

In conferenza stampa a The Voice Senior proprio ad una nostra domanda Gigi D’Alessio aveva dichiarato che il figlio non pensava di meritare la partecipazione al Festival. LDA conferma e dice: “Sono tanto piccolo e non mi sembra vero di poter gareggiare con artisti che sento sotto la doccia o mentre sono in macchina. Tante persone mi hanno detto che mi merito di essere su quel palco e mi fido”.

Sul consiglio che gli ha dato papà Gigi rivela: “Mi ha dato più consigli da padre che da artista. Mi ha detto di divertirmi e godermi il momento perché sono esperienze che capitano una volta nella vita”. Alcuni mesi fa LDA aveva fatto un appello ai suoi fan che erano diventati invadenti nella sua vita. Il giovane uscito da Amici aveva perso le staffe con alcuni fan che si erano permessi di citofonare in modo insistente a casa sua spaventando la madre.

Gli abbiamo chiesto se ad oggi la situazione sia cambiata: “Quando sono uscito da Amici la mia popolarità è esplosa. Sono stato per nove mesi in televisione e non è stato uno scherzo. Alcuni fan sono venuti a citofonare quando non ero presente in casa e mia mamma si spaventava. Ora la situazione è migliorata. Ho un rapporto così bello con i miei fan che io sono un loro amico e non un cantante. Quando ho raccontato quello che era successo i miei fan hanno capito. Io sono poi sempre disponibile con tutti”.

LDA non ha avuto modo di far ascoltare il brano a Maria De Filippi anche se confida di averla sentito qualche giorno fa: “Maria mi ha fatto i complimenti e io l’ho ringraziata. E’ per me una seconda mamma. La stessa cosa vale per Rudy Zerbi”.

LDA è stato uno dei concorrenti più amati della scorsa edizione di Amici. Il pubblico ha apprezzato il suo talento ed è riuscito ad andare oltre il cognome. Per LDA Amici è stata una grande palestra tanto che ora a Sanremo non avverte il peso della competizione: “Ho provato l’ebbrezza di essere primo, ultimo e di essere a metà classifica. La classifica per me è relativa. Per me essere a Sanremo è già una vittoria”.

Intervista video LDA