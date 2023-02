Per la prima volta al Festival della canzone italiana, LDA canta Se poi domani a Sanremo 2023. Quali sono le parole della canzone? Quale, invece il significato? Ecco tutte le news sul debutto del figlio di Gigi D’Alessio sul prestigioso palco del teatro Ariston durante il nuovo evento musicale condotto da Amadeus ed in onda su Rai 1.

LDA canta Se poi domani a Sanremo 2023: le parole della canzone

“Circondata dagli specchi

E ti giuro sei bella da ogni prospettiva

Tu che disegni i silenzi a matita è così

Che ti senti capita

Vorrei abbracciarti ma mentre dormi

Così da unire tutti i nostri sogni

Immaginare che le notti insonni

Siano delle ore regalate a noi

Che siamo angeli

Ti prego ascoltami

Quelle immagini

Continuano ad uccidermi

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

E mi manca disegnare con lei sulla spiaggia

Due iniziali in un cuore di sabbia

Che ormai non ci son più

Come non ci sei tu

Eravamo angeli

Ti prego ascoltami

Queste immagini

Continuano ad uccidermi

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

Voglio darti il mio mondo se mi dai un secondo dirò

Solo che in fondo ti amo

E la notte poi piango per riempire il vuoto

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia”

Il significato del brano

Di che cosa parla il brano che LDA canta a Sanremo 2023? Quale è l’argomento a cui ruota attorno Se poi domani? La canzone romantica è incentrata sui tentennamenti in amore, tentennamenti che emergono quando ci si interroga sui propri sentimenti.

Capita a tutti, in amore, un momento di indecisione. Capita soprattutto quando si cerca di razionalizzare i propri sentimenti e si segue meno il proprio cuore. A Tv Sorrisi e Canzoni LDA ha raccontato che il brano è nato proprio in uno di questi momenti mentre si trovava insieme al cugino Francesco all’interno del suo studio.

Da Amici a Sanremo 2023: il percorso artistico del giovane cantante

LDA lo abbiamo conosciuto su Canale 5 grazie a Maria De Filippi per via della partecipazione del giovane artista al talent Amici. Il concorrente si è sempre distinto per la sua qualità di scrittura. In ogni canzone riusciva sempre a mettere qualcosa attinente al suo vissuto e a lanciare messaggi positivi al pubblico di giovanissimi.

Nei mesi all’interno del programma di Mediaset molti detrattori l’hanno accusato di essere raccomandato dal padre, ma a zittirli ci ha pensato Maria De Filippi. Quando, al Serale, il giovane è stato eliminato, e si sono infranti i suoi sogni di poter vincere il programma, la conduttrice ha spiegato che per paura che ogni contatto potesse essere travisato l’amico Gigi D’Alessio non le aveva nemmeno fatto gli auguri per Natale.

La felicità di LDA quando ha scoperto di essere stato preso a Sanremo