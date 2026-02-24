LDA e Aka 7even, con il brano ‘Poesie clandestine‘, sono tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Entrambi sono alla loro seconda partecipazione: LDA dopo “Se poi domani” del 2023 e Aka 7even dopo “Perfetta così” del 2022. Scopriamo insieme il testo e il significato del nuovo brano dei due ex allievi di Amici dal titolo ‘Poesie clandestine’.
Il testo di “Poesie clandestine” di LDA e Aka 7even a Sanremo 2026
Questo il testo di ‘Poesie clandestine‘ in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dagli stessi LDA (Luca D’Alessio) e Luca Marzano (Aka7even) insieme ad Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino.
Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo
Eternamente sarei condannato ad una folle bugia
È da questo dolore che nasce un amore catartico
Sembra fatto per noi
Ti ho dedicato poesie clandestine
Io che ti inseguo mentre te ne vai
Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei
E la frenesia che ti porta a svanire
Per evitare una notte di guai
Così avvolgente che rende reale l’effetto che fai
Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè (Lo sai che è una tarantella se non ci possiamo vedere)
Tu verrai sempre prima di me
Prima di lei
Perché
Solo così ci sentiamo a casa
È una metropoli solitaria
Questa storia che è piena di ma
Piena di se
Come te
Bella da farmi mancare l’aria
Tu sei Napoli sotterranea
Questa musica sale nel sangue carnale
D’amore si muore soltanto con te
Tu sei capace di farmi soffrire
Siamo in un limbo tra sogni e realtà
Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei
Ma c’è chi giudica senza capire
Che non è giusto provare a metà
Un sentimento che basta da solo a parlare di noi
Piangeremo un mare, mare, mare
Negli occhi lacrime di sale
Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè
Tu verrai sempre prima di me
Prima di lei
Perché
Solo così ci sentiamo a casa
È una metropoli solitaria
Questa storia che è piena di ma
Piena di se
Come te
Bella da farmi mancare l’aria
Tu sei Napoli sotterranea
Questa musica sale nel sangue carnale
D’amore si muore soltanto con te
Cosa c’è tra la vita e la morte
Se non un paradiso di colpe
Siamo anime in preda alla sorte
In fondo sai
Che nel bene o nel male sarai
La mia cura alla malinconia
Che mi prende e mi porta da te
Che mi prende e mi porta da te
Che mi prende e mi porta da te
Tu verrai sempre prima di me
Prima di lei
Perché
Solo così ci sentiamo a casa
È una metropoli solitaria
Questa storia che è piena di ma
Piena di se
Come te
Bella da farmi mancare l’aria
Tu sei Napoli sotterranea
Questa musica sale nel sangue carnale
D’amore si muore soltanto con te
“Poesie clandestine” di LDA e Aka 7even: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2026
LDA e Aka 7even, nonostante le loro origini partenopee, decidono di omaggiare la città di Napoli ma di cantare in italiano. In ‘Poesie clandestine‘ è presente infatti solo una frase in lingua napoletana (“Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè”) anche se il capoluogo campano fa da sfondo alla storia d’amore, clandestina, dei due protagonisti.
Ma qual è il significato di ‘Poesie Clandestine‘? Apparentemente sembrerebbe che il brano racconti di due giovani che si amano in segreto, un amore carnale che non riesce però a trovare un legame stabile. Un amore che ci fa stare in un limbo, tra sogni e realtà.
L’immagine di Napoli sotterranea sintetizza il loro rapporto: invisibile in superficie e agli altri, ma ben radicato nei loro cuori, con tunnel e percorsi a ostacoli. Un sentimento che gli altri giudicano ma senza capirlo ma che i due protagonisti non possono fare a meno. In questa tarantella (caos di sentimenti), il loro amore è per loro come un paradiso anche se fatto di colpe. Come spiegato dai due cantanti: “È una canzone d’amore che può essere dedicata a una città, a una persona o a un amico. Ognuno può ritrovarci il proprio significato”.
LDA e Aka 7even, durante la serata delle cover, duetteranno con Tullio De Piscopo, che compie 80 anni, con il brano ‘Andamento lento‘.
Chi sono LDA e Aka 7even
LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, è nato nel 2003 ed è uno dei figli di Gigi D’Alessio. Nato tra la musica, il successo arriva dopo la partecipazione ad Amici nel 2021 dove pubblica i singoli “Quello che fa male” (certificato PLATINO), “Sai”, “Scusa” e “Io volevo solo te”. Nel 2022, LDA, lancia il singolo “Bandana” (certificato ORO) e “Quello che fa male”. Un anno dopo partecipa a Sanremo con “Se poi domani” (certificato ORO).
Aka 7even, nome d’arte di Luca Marzano, è nato nel 2000. Il successo anche per lui arriva con la partecipazione di Amici nel 2020 come allievo di Anna Pettinelli che viene soprannominata da Ruby Zerbi come Petti7even. Pubblica i singoli “Mi manchi” (certificato DOPPIO PLATINO), “Yellow”, “Mille parole” e “Loca” (certificato TRIPLO PLATINO). Nel 2022 esordisce a Sanremo con “Perfetta così” (certificato PLATINO).