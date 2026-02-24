LDA e Aka 7even, con il brano ‘Poesie clandestine‘, sono tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Entrambi sono alla loro seconda partecipazione: LDA dopo “Se poi domani” del 2023 e Aka 7even dopo “Perfetta così” del 2022. Scopriamo insieme il testo e il significato del nuovo brano dei due ex allievi di Amici dal titolo ‘Poesie clandestine’.

Il testo di “Poesie clandestine” di LDA e Aka 7even a Sanremo 2026

Questo il testo di ‘Poesie clandestine‘ in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dagli stessi LDA (Luca D’Alessio) e Luca Marzano (Aka7even) insieme ad Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino.

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo

Eternamente sarei condannato ad una folle bugia

È da questo dolore che nasce un amore catartico

Sembra fatto per noi

Ti ho dedicato poesie clandestine

Io che ti inseguo mentre te ne vai

Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei

E la frenesia che ti porta a svanire

Per evitare una notte di guai

Così avvolgente che rende reale l’effetto che fai

Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè (Lo sai che è una tarantella se non ci possiamo vedere)

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te

Tu sei capace di farmi soffrire

Siamo in un limbo tra sogni e realtà

Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei

Ma c’è chi giudica senza capire

Che non è giusto provare a metà

Un sentimento che basta da solo a parlare di noi

Piangeremo un mare, mare, mare

Negli occhi lacrime di sale

Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te

Cosa c’è tra la vita e la morte

Se non un paradiso di colpe

Siamo anime in preda alla sorte

In fondo sai

Che nel bene o nel male sarai

La mia cura alla malinconia

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te

“Poesie clandestine” di LDA e Aka 7even: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2026

LDA e Aka 7even, nonostante le loro origini partenopee, decidono di omaggiare la città di Napoli ma di cantare in italiano. In ‘Poesie clandestine‘ è presente infatti solo una frase in lingua napoletana (“Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè”) anche se il capoluogo campano fa da sfondo alla storia d’amore, clandestina, dei due protagonisti.

Ma qual è il significato di ‘Poesie Clandestine‘? Apparentemente sembrerebbe che il brano racconti di due giovani che si amano in segreto, un amore carnale che non riesce però a trovare un legame stabile. Un amore che ci fa stare in un limbo, tra sogni e realtà.

L’immagine di Napoli sotterranea sintetizza il loro rapporto: invisibile in superficie e agli altri, ma ben radicato nei loro cuori, con tunnel e percorsi a ostacoli. Un sentimento che gli altri giudicano ma senza capirlo ma che i due protagonisti non possono fare a meno. In questa tarantella (caos di sentimenti), il loro amore è per loro come un paradiso anche se fatto di colpe. Come spiegato dai due cantanti: “È una canzone d’amore che può essere dedicata a una città, a una persona o a un amico. Ognuno può ritrovarci il proprio significato”.

LDA e Aka 7even, durante la serata delle cover, duetteranno con Tullio De Piscopo, che compie 80 anni, con il brano ‘Andamento lento‘.

Chi sono LDA e Aka 7even

LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, è nato nel 2003 ed è uno dei figli di Gigi D’Alessio. Nato tra la musica, il successo arriva dopo la partecipazione ad Amici nel 2021 dove pubblica i singoli “Quello che fa male” (certificato PLATINO), “Sai”, “Scusa” e “Io volevo solo te”. Nel 2022, LDA, lancia il singolo “Bandana” (certificato ORO) e “Quello che fa male”. Un anno dopo partecipa a Sanremo con “Se poi domani” (certificato ORO).

Aka 7even, nome d’arte di Luca Marzano, è nato nel 2000. Il successo anche per lui arriva con la partecipazione di Amici nel 2020 come allievo di Anna Pettinelli che viene soprannominata da Ruby Zerbi come Petti7even. Pubblica i singoli “Mi manchi” (certificato DOPPIO PLATINO), “Yellow”, “Mille parole” e “Loca” (certificato TRIPLO PLATINO). Nel 2022 esordisce a Sanremo con “Perfetta così” (certificato PLATINO).