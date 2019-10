Laura Torrisi piange ad Amici Celebrities. Il motivo è da ricercare nelle critiche (costruttive) di Ornella Vanoni. Secondo la giurata l’attrice non emoziona o comunque non interpreta le canzoni. Maria De Filippi, però, interviene e pronuncia parole positive per l’ex fiamma di Leonardo Pieraccioni. Ecco il video Witty tv e Mediaset col momento di lacrime, in onda su Canale 5 nel corso della semifinale di stasera, mercoledì 16 ottobre 2019.