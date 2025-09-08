LAURA PAUSINI sta tornando. La cantante italiana ha incontrato i fan, accorsi da tutto il mondo, al Palacattani di Faenza (Ravenna) per la festa ufficiale del fanclub. Non solo, poco dopo ha inaugurato il Laura Pausini Museum, il primo museo dedicato ad un artista donna.

Laura Pausini sta tornando: nuovo singolo, album e tour nel 2025

Ci siamo: il ritorno di Laura Pausini si fa sempre più vicino. Ad una settimana dall’uscita del nuovo singolo “La mia storia tra le dita“, cover del brano del 1994 di Gianluca Grignani, la cantante ha incontrato i fan durante il PAU PARTY 2025. Si tratta del raduno riservato ai soci del Laura4u.com, ossia gli iscritti al Laura Pausini Official Fanclub. Un’occasione speciale: non solo ha presentato in anteprima assoluta un estratto del nuovo singolo – cover, ma ha anche celebrato i 30 anni del suo Laura Pausini Official Fanclub. La cantante ha regalato uno show a oltre 2000 fan arrivati da ogni parte del mondo. Dal Messico alla Gran Bretagna, dal Brasile alla Polonia fino agli Stati Uniti: un coro di voci si è raccolto il 6 settembre al PalaCattani di Faenza per celebrare la cantante italiana.

Laura ha risposto con lo stesso entusiasmo di sempre regalando uno show dal vivo con una scaletta inedita, fatta di grandi successi, come Vivimi, Invece no, Io canto, Benvenuto e anteprime. Sul palcoscenico con lei la band, le amiche di sempre Sincronette. In apertura un omaggio – ricordo a Celso Valli, Giorgio Armani e Pippo Baudo.

Laura Pausini Museum: il lancio a Solarolo

Il raduno del fan club ufficiale di Laura Pausini è stato solo il primo di una serie di appuntamenti che si susseguiranno da qui ai prossimi mesi. Il 7 settembre proprio la Pausini ha inaugurato il primo museo in Italia dedicato ad un’artista italiana. Si tratta del Laura Pausini Museum inaugurato, con tanto di taglio del nastro, dinanzi alle mura di quella che un tempo era la casa della famiglia Pausini. Un evento a cui hanno partecipato anche i fan, accolto con grande entusiasmo anche da tutto il paese di Solarolo. Il primo cittadino di Solarolo, la sindaca Maria Diletta Beltrani, ha sottolineato: “come comunità siamo orgogliosi che il nostro paese sia la casa del museo ufficiale dedicato a Laura. Ringrazio lei e la famiglia Pausini per aver scelto ancora una volta di testimoniare il loro senso di appartenenza e l’amore per la nostra Solarolo. Che grazie a questa iniziativa, promossa dal Fan Club Ufficiale, acquisisce ulteriore visibilità e attrattiva dal punto di vista turistico e culturale”.

Il LAURA PAUSINI MUSEUM è una mostra interamente dedicata alla vita della cantante italiana più premiata e conosciuta al mondo. Un viaggio tra premi, riconoscimenti, abiti iconici, oltre a lati inediti della sua storia e di una carriera che non ha eguali. Il museo di Laura Pausini sarà aperto al pubblico dal prossimo 13 settembre e le prenotazioni sono disponibili online sul sito www.laura4u.com.