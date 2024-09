Milano, le luci delle notte illuminano largo Cairoli e un bus double-decker scoperto. Inizia così il viaggio che Laura Pausini ha condiviso con la stampa per raccontare il nuovo singolo “Ciao/Chao” in uscita da venerdì 27 settembre in tutte le radio e piattaforme digitali.

«Benvenuti nelle ridente città di Milano, mi mancava molto stare qui. Siamo qui riuniti per raccontarvi che improvvisamente quest’estate mi è arrivata questa canzone “Ciao”. Non stavo cercando niente perchè alla fine avrei chiuso il disco “Anime parallele” con il tour prolungato, ma non avevamo pensato di fare canzoni nuove» – inizia così la speciale conferenza stampa di presentazione di “Ciao/Chao“, il nuovo singolo di Laura Pausini che per l’occasione ha radunato la stampa italiana a bordo di bus double-decker scoperto a Milano. La canzone, nata da una collaborazione con Sam Smith e Fraser T Smith, è stata scritta a quattro mani con il marito Paolo Carta, Antonio Dimartino e Anice e segna una svolta stilistica nella carriera dell’artista protesa verso sonorità pop-club.

«Quando è arrivata questa canzone ho sentito qualcosa che mi ha spinto a scrivere una storia che ho vissuto lo scorso anno con una mia amica. Volevo spiegare quanto sia importante per me mettere in pratica una cosa molto difficile: lasciare andare le persone che mi hanno deluso, senza arrabbiarmi ed essere definitiva, una cosa che fa parte del mio carattere e che in passato ho sempre fatto per salvarmi.

La canzone non parla d’amore, ma del mio rapporto con Rosaria, una mia collaboratrice con cui ho vissuto in simbiosi da quando era piccola visto che ha fatto una tesi su di me all’università. Oggi è libera di vivere la sua vita, ma sarà sempre anche nella mia».

Con Ciao/Chao, Laura Pausini fa un passo avanti non solo a livello musicale, ma anche personale: «volevo raccontare la libertà di lasciare andare una persona che è stata fondamentale nella nostra vita senza darle una colpa, senza trovare il colpevole tra noi due e senza eliminarla». In un mondo che va sempre più veloce, fatto di sentimenti e rapporti passeggeri, la Pausini ci invita a riflettere su quanto sia importante tendere una mano, una carezza anche nel momento di un ciao:

«La cosa grave è che adesso stiamo trattando tutto così velocemente che anche quelle persone che magari non meritano di essere allontanate per sempre possono avere una carezza nel momento del ciao».

Per l’uscita di Ciao/Chao, Laura Pausini ha voluto anche stupire i suoi fan con un cambio look, visto che nel videoclip indossa una lunga parrucca bionda. Con questa breve “era Blond Ambition”, la Pausini ha voluto sottolineare ancora di più questo cambiamento:

«Quando ci separiamo da qualcuno facciamo dei cambiamenti fisici, anche drastici. Ho pensato voglio fare questa cosa perchè visualmente ci siano dei dettagli nel videoclip che raccontano le parole che sto cantando. Erano anni che volevo farmi bionda, ma non ci sono mai riuscita!».

Infine, la Pausini ha annunciato con l’uscita del singolo Ciao/Chao la conclusione dell’era musicale di Anime Parallele:

«Con Ciao finiamo questo racconto, non stavo cercando una canzone per chiudere il disco Anime Parallele. Mi piace l’idea di chiudere come se la pace desse uno schiaffo alla guerra perché sono molto viscerale quando vivo certe situazioni».

In attesa di progetti futuri, la cantante ha rivelato che sta lavorando a tre lavori top secret molto diversi tra loro. Tra questi, la Pausini si è lasciata sfuggire anche l’idea di un disco rock in uscita non prima del 2025-2026. Ricordiamo ai fan italiani ed europei chepotranno riabbracciarla durante i prossimi concerti live del Winter Tour 2024 in partenza il prossimo 4 novembre da Londra.