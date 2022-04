In arrivo su Prime Video il prossimo 7 aprile 2022 un film ispirato alla vita della cantante Laura Pausini, star internazionale. La stessa cantante ci tiene a precisare: “Una cosa è certa: non sarà il “solito” documentario musicale”.

“Laura Pausini Piacere di conoscerti”, il film: quando?

Il film è nato da un’idea della cantante, autrice e produttrice, diretto dal grande sceneggiatore televisivo Ivan Cotroneo, che l’ha scritto proprio assieme a Laura e a Monica Rametta, con la supervisione creativa di Francesca Picozza e la fotografia di Gherardo Gossi. La pellicola arriverà su Prime Video il prossimo 7 aprile e sarà in contemporanea in tutto il mondo.

Il film prende il via da un paradosso: e se Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo tra i Giovani con “La solitudine” nel 1993 ? Cosa sarebbe accaduto? Da questa semplice premessa si dipanerà tutto il film che ci permetterà di entrare nell’intimo dell’artista.

Una sorta di sliding doors in cui si scopre cosa sarebbe stata la vita della cantante se non avesse vinto Sanremo. Questo escamotage ci presenterà una visione inedita della sua vita privata e professionale, ripercorrendo al fianco di Laura le tappe che l’hanno portata fino ai successi dei nostri giorni.

La trama di Laura Pausini Piacere di Conoscerti, il film

Come dicevamo ad inizio articolo questo è un vero e proprio film inspirato alla cantante Italiana, nota in tutto il mondo. Non è quindi un documentario musicale sulla sua vita e sulla sua carriera ma un vero e proprio film che nasce da una premessa. Se Laura Pausini non avesse vinto Sanremo con il brano la Solitudine, cosa sarebbe accaduto?

Il film è diretto da Ivan Cotroneo, è parte appunto da questa domanda: la risposta viene spiegata nel film ripercorrendo tutti i passi che Laura Pausini ha fatto prima di approdare a quell’evento. Dall’infanzia a tutti i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera.

La cantante prova ad immaginare cosa avrebbe fatto nella sua vita se non fosse divenuta una cantante di fama internazionale. Questo film si propone di raccontare la storia professionale della Pausini che conosciamo un po’ tutti, fino ai lati più privati che Laura ha mantenuto per sé, lontani da gossip e riflettori.