Laura Pausini torna sulle scene musicali internazionali con “Io Si / Seen“, il brano colonna sonora del film The Life Ahead/La Vita Davanti A Sé diretto da Edoardo Ponti e interpretato dal Premio Oscar Sophia Loren. La canzone, scritta da Diane Warren, sarà presentata come miglior canzone alle nomination per i Premi Oscar 2021.

Laura Pausini con “Io Si” rompe il silenzio e punta agli Oscar 2021

A distanza di due anni dall’ultimo album “Fatti Sentire”, Laura Pausini rompe il silenzio con “Io Si“. Il brano ha visto la cantante de La solitudine collaborare per la prima volta con Diane Warren, la compositrice americana da 11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 Golden Globe. Una collaborazione importante che la stessa Pausini ha raccontato così:

Questa canzone mi ha conquistato al primo ascolto. È stato un grande piacere poter trovare un’occasione importante per collaborare con Diane Warren. Ci siamo conosciute molti anni fa ma abbiamo fatto bene ad aspettare questo momento per proporre la nostra prima collaborazione.

IO SI / Seen è la canzone originale di di The Life Ahead /La Vita Davanti A Sé, la pellicola diretta da Edoardo Ponti che segna il ritorno di Sophia Loren al cinema. Dopo dieci anni l’attrice ha accettato di tornare sul grande schermo: in primis per il figlio che dirige il film, ma soprattutto per il ruolo di Madame Rosa, un ruolo destinato a conquistare l’Italia e il resto del mondo.

Io Si di Laura Pausini: 5 versioni

Io si è stato interpretato in cinque differenti versioni da Laura Pausini: francese, portoghese, spagnolo, inglese ed italiano. La versione italiana è stata però quella scelta per raccontare la storia di Momo e Madame Rosa. Una storia di amicizia profonda che tratta temi mai come ora attuali.

Quando mi hanno detto che era la versione italiana quella definitiva per accompagnare il film in tutti i paesi del mondo ne sono stata onorata. Ho lavorato molto al testo per renderlo emozionate come quello in inglese che aveva scritto Diane. È’ un film italiano, girato in Italia, con attori italiani e diretto da un italiano. È un’opera che mostra con orgoglio il nostro senso di accoglienza verso il resto del mondo. Racconta il carattere di chi, essendo italiano, sa non rimanere nell’ombra.

ha detto la Pausini emozionata.

Laura Pausini con “Io si” in lizza per gli Oscar 2021

La cantante sul testo della versione in italiano, scritta a quattro mani con Niccolò Agliardi, ha precisato:

Chi vedrà The Life Ahead/La Vita Davanti A Sé, capirà ancora meglio alcune frasi scritte e alcuni dettagli nella mia interpretazione vocale. Mi sono messa a completa disposizione del film. Del resto è un progetto davvero particolare per me, non è il mio nuovo album o il mio nuovo singolo, ma lo vivo con una forte passione e anche con commozione.

Che dire: la Pausini riesce ancora una volta a toccare il cuore con la sua voce regalandoci una delle canzoni più delicate di questo anno così difficile per tutti. “Io si” è un brano intenso, una carezza capace di indicarti la giusta strada da percorrere “quando non sai più dove andare“, ma risuona anche come un invito a credere che per ognuno di noi lì fuori c’è qualcuno pronto ad ascoltarci, a sedersi accanto pronto a dirci “ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui. Nessuno ti vede, ma IO SI“.

Ricordiamo che il film The Life Ahead/La Vita Davanti A Sé ­­sarà nelle sale cinematografiche il 3, 4 e 5 novembre, mentre dal 13 novembre sarà disponibile in tutto il mondo su Netfix.

Il trailer video del film The Life Ahead/La Vita Davanti A Sé