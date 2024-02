Sold out per Laura Pausini alla celebre Accor Arena di Parigi. La voce de “La solitudine” prosegue il suo WORLD TOUR 2023/2024 in Europa e poi nel resto del mondo con date da tutto esaurito!

Laura Pausini, il suo World Tour è un successo mondiale!

Dopo il grandissimo successo del tour italiano che ha fatto registrare più di 170.000 spettatori, Laura Pausini prosegue il suo WORLD TOUR 2023/2024 nei palazzetti europei. Un trionfo dietro l’altro per la cantautrice italiana che, dopo gli show di Madrid, Barcellona, Lisbona e Bruxelles, ha fatto tappa nella splendida cornice Accor Arena di Parigi, Bercy, registrando l’ennesimo storico sold out. Un concerto che ha visto il pubblico cantare all’unisono tutti i brani della scaletta che racconta il presente, passato e futuro della cantante italiana più premiata nel mondo. Sulla scia del successo di Anime Parallele / Almas Paralelas, uscito sul mercato discografico lo scorso ottobre, la Pausini si racconta attraverso le sue canzoni più famose, ma anche brani inediti contenuto nell’ultimo album.

Dopo Parigi, il tour proseguirà in Svizzera e Germania per gli ultimi appuntamenti della leg europea. Da marzo si partirà alla conquista dell’America Latina con concerti previsti in in Cile, Argentina, Brasile, Perù, Ecuador, Colombia, Costa Rica e Messico,. Gran finale poi negli Stati Uniti con i concerti di Houston, Los Angeles, Orlando, Miami, Chicago e gran finale al Madison Square Garden di New York il 6 Aprile. Uno show memorabile che vedrà l’artista esibirsi cantando in 5 lingue.

Laura Pausini concerto: le date del WORLD TOUR 2024

Il LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2024 è organizzato e prodotto da Friends&Partners. Ecco tutte le prossime date in calendario:

Le tappe in Europa

15 febbraio 2024 – Zurigo (Svizzera), Hallenstadion

16 febbraio 2024 – Stuttgart (Germania), Schleyer Halle

Le tappe in America

28 febbraio 2024 – Buenos Aires (Argentina), Movistar Arena

2 marzo 2024 – Sao Paulo (Brasile), Espao Unimed

6 marzo 2024 – Lima (Perù), Esplanada Unalm

8 marzo 2024 – Quito (Ecuador), Coliseo RUMIÑAHUI

10 marzo 2024 – Bogota (Colombia), Movistar Arena

16 marzo 2024 – Mexico Df (Messico), Arena CDMX

18 marzo 2024 – Monterrey (Messico), Arena MONTERREY

21 marzo 2024 – Houston (Texas), SMART FINANCIAL CENTRE

23 marzo 2024 – Los Angeles (California), Youtube Theater

28 marzo 2024 – Orlando (Florida), DR. PHILLIPS CENTER

30 marzo 2024 – Miami (Florida), Miami Dave Arena

4 aprila 2024 – Chicago (Illinois), Rosemont Theater

6 aprile 2024 – New York, Madison Square Garden