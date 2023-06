Dopo il primo inedito “Un buon inizio” lanciato in occasione di #Laura30, Laura Pausini torna con un nuovo singolo dal titolo “Il primo passo sulla luna” dalla sonorità dance pop. Presto la cantante de La solitudine sarà dal vivo con l’Anteprima World Tour.

Laura Pausini fa “Il primo passo sulla luna”

E’ una Laura Pausini inedita quella de “Il primo passo sulla luna“, nuovo singolo in uscita su tutte le piattaforme streaming e online e in formato vinile da venerdì 16 giugno 2023. Dopo il discreto successo di “Un buon inizio”, primo posto nelle classifiche EarOne Airplay Radio e EarOne Airplay Tv, la Pausini torna con un nuovo brano pubblicato per Atlantic Warner. La canzone, scritta a quattro mani con Virginio Simonelli e Cheope, figlio di Mogol, con la musica di Virginio e Jason Rooney segna la svolta dance pop della Pausini. Con l’estate alle porte, la cantante de “La solitudine” ha voluto sperimentare nuove sonorità in un brano che ha tutte le carte in regola per diventare una hit.

Il brano, disponibile da oggi oggi su tutte le piattaforme digitali, è disponibile anche per i fan e collezionisti in versione vinile trasparente e rosso. All’interno del vinile sul lato B c’è la traccia extra “All’amore nostro” scritta da Aiello.

Laura Pausini spiega il significato de “Il primo passo sulla luna”

Il primo passo sulla luna di Laura Pausini si presenta subito con tutta la sua energia. Ritmi dance pop in un viaggio musicale moderno reso ancora più interessante dalla potente voce della cantante. Proprio la Pausini ha raccontato così il significato della canzone:

Il primo passo sulla luna parla di un’amicizia che si interrompe per divergenza di idee, perché si giudica fermandosi al proprio pensiero, senza la volontà di trovare una soluzione. Tutto finisce perché è più facile fare un passo sulla luna che incontrarsi a metà strada.

Oggi siamo più facilmente schiavi di noi stessi e del nostro pensiero, pur avendo più libertà di esprimerlo rispetto al passato. E spesso perdiamo il coraggio e l’abitudine di dire le cose in faccia, preferendo stare nascosti dietro a uno schermo, senza dare opportunità di crescita ai rapporti tra esseri umani, e andiamo dritti fino alla luna pur di evitare dei confronti.

Il 2023 ha segnato non solo i 30 anni di carriera di Laura Pausini, ma anche il ritorno sulle scene musicali mondiali. Prossimamente sarà premiata con il titolo di Person of the year (2023) da parte della Latin Recording Accademy. Un riconoscimento unico che in passato hanno ricevuto star del calibro di Caetano Veloso, Shakira, Plácido Domingo, Gloria Estefan, Ricky Martin e Carlos Santana. Non solo, da fine giugno la Pausini sarà in tour con l’Anteprima World Tour con il debutto il 30 giugno, 1 e 2 luglio in Piazza San Marco a Venezia. Seguiranno i concerti del 21 e 22 luglio in Plaza de España a Siviglia. Da dicembre, invece, al via il Laura Pausini World Tour 2023/2024 che dopo aver toccato l’Italia proseguirà in Europa e poi nel resto del mondo.