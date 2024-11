Laura Pausini ha conquistato Roma con il primo concerto del suo World Tour Winter 2024. Dopo il debutto sold out a Londra, prosegue il viaggio della cantante italiana con una serie di live in giro per l’Italia. Due le tappe previste al Palazzo dello sport di Roma e durante la prima la cantante ha fatto una sorpresa ai suoi fan duettando con Aiello sulle note de “All’amore nostro”. Ecco il video.

Laura Pausini concerto a Roma: duetto con Aiello sulle note de “All’amore nostro”

Una bella sorpresa per Laura Pausini durante il concerto di Roma del World Tour Winter 2024. Durante la prima tappa in programma il 18 novembre 2024, la cantante è stata raggiunta sul palco da Aiello. Un’occasione davvero speciale che ha visto i due cantare per la prima volta insieme il brano inedito “All’amore nostro” accolto con grande entusiasmo dal pubblico.

Un’esibizione davvero emozionante quella di Aiello e Laura Pausini in un palazzetto completamente sold out. La canzone, scritta da Aiello, è contenuta all’interno dell’ultimo disco di inediti della Pausini dal titolo “Anime parallele” pubblicato lo scorso novembre. L’album è stato pubblicato anche nella versione spagnola “Almas Paralelas” ricevendo una nomination ai Latin Grammy 2024 come Mejor Album Vocal Pop Tradicional.

Laura Pausini: “All’amore nostro è una delle mie canzoni preferite di tutto il mio repertorio”

All’Amore nostro è stata scritta da Aiello per Laura Pausini. Un brano intenso in cui si parla d’amore; un amore trascinatosi per troppo tempo e terminato con tanto dolore ed amarezza al punto da perdere la fiducia nella possibilità di rivivere un sentimento così forte. Proprio la Pausini sui social aveva presentato così il brano:

«Questa canzone è stata scritta da @_aiello__, e vi prego di ascoltarla attentamente.

Grazie Antonio, è stato un piacere per me cantare la tua musica e le tue parole, e questa da oggi diventa una delle mie canzoni preferite di tutto il mio repertorio».

«Profondamente grato e orgoglioso» è stata la replica di Aiello che ha poi raccontato:

«In questi giorni ascolto spesso All’amore nostro, e tutte le volte la mia mente va a una nota audio che mi hai inviato qualche settimana fa. Mi dicevi ‘Grazie Antonio, ci tengo tantissimo che tu sia felice’. Ti confesso, cara Laura, che ogni tanto vado a risentirla, e sorrido… mi sembra tutto così surreale, e bello. La tua umiltà è straordinaria, così come il tuo talento, e la tua voce. Sono profondamente grato ed orgoglioso per l’opportunità che darai a questa canzone di attraversare continenti e cieli infiniti Grazie Laura, All’amore nostro».

Ecco il video del duetto di Laura Pausini e Aiello a Roma.

Il quinto concerto a Roma del nostro World Tour 23/24 é iniziato con voi carichi a palla e con il regalo che ci ha fatto #Aiello cantando con me “All’amore Nostro”…Grazie Antonio sei un cantautore davvero speciale ❤️ …e noi ci vediamo stasera per l’ultima data nella capitale… pic.twitter.com/zYhhVLPFMX — Laura Pausini (@LauraPausini) November 19, 2024

Intanto ricordiamo che prosegue il World Tour Winter 2024 di Laura Pausini. Ecco le prossime date: