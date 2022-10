Laura Pausini sarà la conduttrice della prossima edizione dei Latin GRAMMY Awards 2022, il riconoscimento che premia l’eccellenza nella musica latina nel mondo. Un nuovo importantissimo traguardo per la cantautrice di Solarolo che sui social ha condiviso la notizia con il suo pubblico.

Laura Pausini conduttrice ai Latin GRAMMY Awards 2022

Dopo tredici nomination e quattro vittorie ai Latin GRAMMY Awards, Laura Pausini ne diventa la conduttrice. Proprio così, la cantante de “La Solitudine” sarà la madrina e padrona di casa dei Latin GRAMMY Awards, la più straordinaria notte della Latin Music® che celebra l’eccellenza nella musica latina nel mondo in programma giovedì 17 novembre alla Michelob Ultra Arena Of Mandalay Bay Resort And Casino di Las Vegas. Un traguardo importantissimo per la carriera dell’artista, fortemente voluta dalla Latin Recording Academy, che detiene così un nuovo record: sarà la prima artista italiana a ricoprire il ruolo di conduttrice. Un nuovo impegno per la Pausini che al momento sta lavorando alla realizzazione del nuovo album di inediti di prossima uscita.

Le parole di Laura Pausini

Sui social Laura Pausini ha commentato con grande emozione la notizia di essere la conduttrice dei Latin GRAMMY Awards 2022:

I Latin GRAMMY hanno da sempre un posto speciale nel mio cuore ed è un grande onore far parte di questo evento, un riconoscimento importante per la mia musica da parte del mondo latino americano. La conduzione di Eurovision quest’anno mi ha fatta appassionare anche ad una parte diversa del mio lavoro, che lo completa, e per questo con grandissimo entusiasmo ho accettato la proposta di questa nuova sfida che mi vedrà sul palco dei Latin GRAMMY il prossimo 17 novembre come conduttrice. Da italiana è per me motivo di orgoglio fortissimo.

I record di Laura Pausini

In quasi 30 anni di carriera Laura Pausini ha infranto ogni tipo di record. Dopo essere stata la prima donna ad espugnare lo Stadio San Siro di Milano, da sempre il tempio del rock, dinanzi a 70mila persone, la cantante di Solarolo è anche la prima donna a superare 1 miliardo di streaming su Spotify. Non solo, nel 2006 vince il premio più grande che si possa ricevere: il Grammy Award per l’album “Escucha”, versione spagnola di “Resta in ascolto”.

Da non dimenticare poi: 4 Latin GRAMMY e un GRAMMY Award, due show di successo come “Laura&Paola” e “Laura Xmas House Party” fino alla cerimonia dei Premio Lo Nuestro 2018 ed Eurovision Song Contest 2022. Infine la vittoria ai Golden Globe con “Io Si / Seen”, colonna sonora del film “La vita davanti a sé”, fino alla nomination agli Oscar.