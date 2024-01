Chi è Laura Cremaschi, la regina del Web di Avanti un Altro 2024

Laura Cremaschi è la Regina del Web del Salottino di Avanti un Altro 2024. La giovane è ormai un punto di riferimento per il quiz show che ha raggiunto la 13esima edizione. Vediamo meglio chi è e cosa fa.

Laura Cremaschi, tutto sulla Regina del Web

La regina del Web, nota anche come Cremaschina, è uno dei personaggi più richiesti del salottino di Avanti un Altro. Nelle prime due puntate, andate in onda il 2 e il 3 gennaio 2024, i concorrenti hanno infatti scelto lei per ricevere alcune domande inerenti il mondo dei social. Ma chi è Laura Cremaschi? La giovane è nata a Bergamo il 1 gennaio 1987 e ha alle spalle una lunga carriera nel mondo della tv. Grazie alla sua bellezza, nel 2006 ottiene il titolo di Miss Padania ma è con il web che raggiunge la popolarità. Inizia a postare sul suo profilo alcune foto molto sensuali con i pronostici dei risultati delle partite di calcio che in poco tempo fanno aumentare i suoi follower. Viene quindi scelta in Avanti un Altro per prendere il ruolo di Bonas che era di Paola Caruso.

Nel 2018 partecipa come tentatrice a Temptation Island e dal 2021 le è assegnato il ruolo di Regina del Web in Avanti un Altro. Recentemente insieme all’amica e collega Miss Claudia (Claudia Ruggieri), si è laureata in Scienze e tecniche psicologiche.

Nel corso della puntata del 3 gennaio ha posto una domanda alla concorrente. Ecco il Video Mediaset.

Vita privata e instagram della Regina del Web

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato Laura Cremaschi ha avuto una storia di 5 anni con Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli. Alcune voci di gossip l’avrebbero vista vicino anche ad Alessandro Moggi. Il suo profilo instagram (nome utente @cremaschina) è seguito da circa un milione di follower. Qui posta le foto della sua vita quotidiana e dei suoi outfit.