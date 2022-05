Ha ricevuto qualche giorno fa il Premio Anna Magnani per la sua interpretazione nel film “Addio al Nubilato”. Laura Chiatti ha incantato stampa e presenti con il suo look sensuale firmato Dolce e Gabbana. L’attrice si è lasciata immortalare sul red carpet e dopo aver postato la foto sui social sono stati in molti a complimentarsi per la scelta dell’outfit che esaltava la sua bellezza. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Laura Chiatti.

Intervista a Laura Chiatti

L’attrice ci ha parlato dell’importanza di questo riconoscimento: “Anna Magnani rappresenta l’emblema del cinema italiano. Sono onorata di ricevere questo premio perché la Magnani continua ad essere una fonte di ispirazione per tutte coloro che come me intraprendono la strada della recitazione. Lei rappresenta l’essenza stessa di Roma, quella verità e schiettezza che è riuscita poi a trasmettere ai suoi personaggi”.

Laura Chiatti ha vestito i panni di Rosalia nella fiction Mediaset “Più forti del destino”. L’attrice ci ha rivelato che è stata una bella sfida interpretare questo personaggio: “E’ stata una sfida importante anche perché cerco sempre di non scegliere ruoli troppo impegnativi. Avevo visto la serie francese e mi era piaciuta tantissimo. Prima di ricevere la proposta, pensavo che sarebbe stato bello interpretare un personaggio del genere in una serie italiana. Per un caso del destino mi è stato offerto quel ruolo. All’inizio ero molto preoccupata ma poi mi è piaciuto mettermi in gioco con un personaggio così difficile e a tratti stravolgente sotto tutti i punti di vista, fisici e psicologici”.

Si sta parlando molto di una seconda stagione della serie anche se la possibilità appare remota considerando che la serie francese si esaurisce nella prima stagione. Al momento notizie ufficiali su una seconda stagione non ce ne sono e non ci sono neanche indizi di sorta che possano dare speranza a coloro che hanno apprezzato le drammatiche vicende di Rosalia, Arianna e Costanza. Laura Chiatti è però speranzosa: “Non lo so ma mi auguro che ci possa essere una seconda stagione. Mi mancano molto quelle sette ore di trucco al giorno”.

Laura Chiatti sembra aver centellinato negli ultimi anni le sue apparizione televisive e cinematografiche. In un’intervista di qualche tempo fa la bella attrice aveva raccontato di volersi dedicare maggiormente alla famiglia. Le abbiamo chiesto se abbia maturato nel frattempo un’idea diversa: “Quando i miei figli erano piccoli ho sentito l’esigenza di stare con loro. Ora però mi sono accorta che più crescono e più mi cercano. Ho la fortuna di poter scegliere ancora e spero per molto altro tempo. Lavorerò ma sarò comunque sempre presente anche perché sono ancora piccoli e hanno bisogno di me. Io non vivo a Roma ma ci alterneremo con mio marito. Non ho cambiato idea però. Essere mamma viene per me prima di tutto”, spiega l’attrice.

Video intervista a Laura Chiatti