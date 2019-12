Nel giorno della Vigilia, 24 dicembre, e in quello di Natale, 25 dicembre 2019 su Rai 1 andranno in onda due programmi musicali capaci di riunire tutta la famiglia. Di cosa si tratta? In primis de L’Attesa e poi de Lo Zecchino d’Oro. Chi saranno gli ospiti? Quali i conduttori? Cosa succederà in studio e cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? Ecco tutte le news sulla programmazione nei due giorni di Festa, ma soprattutto sulle due attesissime trasmissioni.

L’Attesa, Rai 1: conduttori, ospiti e anticipazioni

Martedì 24 dicembre 2019 dalle 15:40 su Rai 1 andrà in onda L’Attesa. A condurre il programma saranno: Paolo Belli e Gloria Guida.

Il pomeriggio di festa dell’ammiraglia Rai si riempirà così di musica per vivere la vigilia di Natale insieme ad alcuni brani dell’edizione appena trascorsa dello Zecchino d’Oro, ma soprattutto per accompagnare, in allegria, tutti i telespettatori nel clima delle Feste.

Protagonisti della trasmissione saranno i talenti del Piccolo Coro “Mariele Ventre” e alcuni bambini che hanno animato l’ultimo Zecchino d’Oro. I bambini eseguiranno canzoni nuove, che hanno reso celebre la kermesse canora dei più piccoli, ma anche classiche canzoni natalizie molto amate da tutti.

Il programma sarà arricchito da un collegamento molto speciale, da un gemellaggio canoro e musicale preziosissimo. In collegamento da Betlemme, infatti, grazie alla presenza della giornalista del Tg1 Valentina Bisti, Milad Fatouleh si esibirà insieme ad un coro di ragazzi delle scuole di Betlemme.

Ospiti della puntata: Mario Biondi, Gaetano Curreri e Amara. Nel corso della trasmissione i tre artisti presenteranno per la prima volta live il brano “Più Amore”. La canzone è stata donata da Gaetano Curreri ad Antoniano per sostenere la campagna solidale “OPERAZIONE PANE”, grazie alla quale, nel 2020, sarà possibile mettere in tavola 160mila pasti caldi in 15 mense francescane in Italia e in Siria e aiutare tante persone che vivono in situazioni di povertà estrema.

Lo Zecchino di Natale: conduttori, ospiti e anticipazioni

La mattina di Natale, 25 dicembre 2019, dalle 9:35, per aprire i regali di Babbo Natale in allegria, ma soprattutto in compagnia della buona musica, Paolo Belli e Gloria Guida daranno il via a Lo Zecchino di Natale.

Ad animare la trasmissione saranno: la lettura di Lorenzo Brachetti e le canzoni dello Zecchino d’Oro con i solisti della 62ª edizione, il Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e la piccola Marta Viola che ci porterà la sua “La voce della Terra” dal Junior Eurovision Song Contest 2019.

Protagonisti della mattinata saranno i: The Pozzoli’s Family che presenteranno insieme al Piccolo Coro “Il Bambino di Gesso”, tratta dal loro spettacolo “A-live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!”.

I bambini potranno ammirare: i Buffycats di “44 Gatti” e rimanere aggiornati sui cartoni in onda su Rai Yoyo.