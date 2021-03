Last Chance U Basketball su Netflix: la trama della docuserie

Dai creatori vincitori di Emmy per Cheer e Last Chance U, specializzati in programmi sul football universitario, arriva Last Chance U Basketball su Netflix. La nuova docuserie della serie Last Chance entra nel mondo del basket del community college, dove i giocatori si allenano e competono per raggiungere il livello massimo nello sport, un risultato che probabilmente cambierà le loro vite. La produzione Netflix si focalizza sugli Huskies dell’East Los Angeles College, guidati dall’allenatore John Mosley. La serie è disponibile sulla piattaforma di streaming il 10 marzo.

Last Chance U Basketball: di cosa parla la docuserie

La serie offre uno sguardo onesto e grintoso al mondo del basket del community college. In otto episodi, gli spettatori seguiranno gli East Los Angeles College Huskies (ELAC) mentre inseguono il loro sogno, vincere nel campionato di basket statale della California e conquistare un record senza precedenti. Il team è guidato dall’allenatore John Mosley, un capo appassionato nel suo lavoro. La squadra è composta da ex reclute D1 e da atleti potenti che vogliono mettersi in gioco per un’ultima possibilità di veder realizzato il loro sogno di passare al livello successivo e diventare i migliori. Ma la squadra è messa a dura prova quando i giocatori lottano contro avversità, demoni personali ed emozioni dentro e fuori dal campo.

Mosley è uno dei migliori allenatori del basket collegiale. Ha guidato la squadra al miglior record della storia della scuola nella stagione 2019-20, vincendo 29 partite con una sola sconfitta, e si è classificato come la seconda migliore squadra dello Stato. Gli Huskies hanno vinto il titolo della South Coast Conference-North per il quinto anno consecutivo, vincendo più onorificenze alla conferenza.

La serie è una produzione Netflix in associazione con GQ Studios, Endgame Entertainment, One Potato Productions e Boardwalk Pictures. Greg Whiteley, Joe LaBracio, Lucas Smith e James D. Stern sono i produttori esecutivi. Andrew Fried, Dane Lillegard e Adam Leibowitz sono co-produttori esecutivi. La regia degli episodi è affidata a Greg Whiteley, Adam Leibowitz e Daniel George McDonald.