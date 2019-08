L’Aria che tira su La7? Per un Francesco Magnani che va, c’è una Myrta Merlino che non lascia il programma. Prima del ritorno in tv della giornalista, però, il conduttore – sostituto tv di lei durante l’estate – ha finito per commuoversi sul finale della sua ultima puntata.

L’aria che tira, Myrta Merlino torna su La7 dal 2 settembre 2019: il promo con la giornalista e la politica – soap opera (video)

Myrta Merlino torna alla conduzione de L’Aria che tira dalle ore 11.00 di lunedì 2 settembre 2019. L’apprezzata giornalista, infatti, rimetterà piede in studio per riprendere il racconto della politica lì da dove l’aveva lasciato (o quasi…).

In un certo senso, però, Merlino è già tornata in onda su La7. Lo ha fatto grazie al nuovo promo, che la immortala in Parlamento (in stile cartonato) e con tanto di voce (sua, di chi sennò) a scandire i tempi della politica in stile Beautiful (c’è anche la famosa sigla…).

«Avete visto? – si chiede la conduttrice napoletana, nello spot girato per la nuova edizione della trasmissione – Ormai la politica sembra una soap opera e la realtà supera di gran lunga la fantasia. E voi? Siete pronti alla prossima puntata?».

L’aria che tira, Francesco Magnani lascia la guida del programma Myrta Merlino e la ringrazia. Poi il conduttore si commuove

Intanto, nella sua ultima puntata di oggi, venerdì 30 agosto 2019, Francesco Magnani, il conduttore de L’Aria che tira estate, ha lasciato la guida del programma tra i ringraziamenti di rito e si è commosso; il momento è stato anche ripreso dal regista Luciano Fontana.

«Grazie al direttore Andrea Salerno per la fiducia. Grazie a Myrta Merlino. Se sono stato qui in sua assenza è grazie a lei. Non resta che cedere il timone a Myrta, io ritorno in sala macchine. L’ultimo ringraziamento lo devo a voi: a un pubblico che mi ha tenuto compagnia» le sue parole.

Termina così, di sicuro per il momento, l’esperienza di Magnani a L’Aria che tira estate. Almeno per ora, infatti, il conduttore tornerà «in sala macchine» e non davanti alle telecamere di La7 (qui le news sul nuovo palinsesto). Insomma, in tv lo rivedremo oppure no?