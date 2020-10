L’Italia sta vivendo giorni difficili. Con il nuovo DPCM del Premier Conte che è stato firmato lo scorso fine settimane per cercare di arginare il contagio da Covid-19, ha visto di nuovo la chiusura di bar, ristoranti, cinema, palestre e altre attività fino alle ore 18. Un decreto che resta valido almeno fino al 24 novembre. E nel corso delle ultime ore sono tante le proteste in piazza di chi non approva questa ennesima misura restrittiva. Non solo gente comune ma anche i vip si uniscono al coro di dissidenti. Come Michelle Hunziker. L’amatissima showgirl in un post che ha pubblicato su Instagram, esprime la sua vicinanza a tutti quei ristoratori che sono costretti ad abbassare le saracinesche dopo le 18.

Michelle Hunziker si allea ai ristoratori di tutta Italia

Per Michelle Hunziker questo è un tema molto delicato. Durante i mesi più duri da regime di lockdown, la celebre presentatrice ha provato sulla sua stessa pelle l’ansia e la paura di non avere più attività lavorativa. Tomaso Trussardi, il suo attuale marito, è titolare di uno fra i ristoranti più in voga a Milano.

Durante la fase più acuta dell’epidemia è stato costretto anche lui a chiudere l’attività, puntando solo su consegne a domicilio. Per questo motivo il post della Hunziker viene accolto con piacere. Il suo è un appello pacifico alla calma e alla razionalità, sperando che la situazione possa evolversi in meglio al più presto.

“Oggi mi sono svegliata pensierosa. Penso a tutte quelle persone che sono costrette a chiudere un’attività lavorativa. Non è facile riprendersi, ma in estate ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo messi a lavorare. Anche io ho vissuto quel brutto momento”, afferma. Aggiunge che lei in prima persona è “un’assidua frequentatrice di ristoranti“, perché li adora e ama condividere quei momenti di tranquillità con i suoi follower su Instagram. “I nostri bar e ristoranti ci contraddistinguono e sono invidiati in tutto il mondo”.

E l’appello di Michelle Hunziker

Poi cambia tono del messaggio e, a cuore aperto, invia un appello a chi di dovere per cercare di arginare il malcontento e far capire quanto può essere scellerata questa decisione da parte del governo. “Capisco che non è facile gestire questo virus e capisco che si sta lavorando per la nostra salute, ma chiedo anche io al nostro governo il sostegno alle famiglie in difficoltà”” Conclude con una frase di grande effetto che lascia il segno. “Nel cercare di contenere il virus, non bisogna morire di fame” Il lungo sfogo è accompagnato da una foto in cui Michelle Hunziker, di nero vestita, appare con un’espressione molto preoccupata. Fino ad ora il post ha totalizzato più di 82mila “mi piace”.