Dove si svolgerà “L’Anno che Verrà”, il Capodanno Rai condotto da Amadeus in diretta su Rai 1? L’evento televisivo che per saluta il 2023 e festeggiare l’arrivo del 2024, quest’ano si svolgerà in Calabria. È stata infatti annunciata la città che ospiterà la seguitissima trasmissione condotta da Amadeus durante l’ultimo giorno dell’anno. Andiamo a conoscere insieme la città del Sud che quest’anno ospiterà l’evento televisivo.

L’Anno che Verrà, approda in Calabria. Dove si svolgerà il Capodanno Rai con Amadeus?

Il Capodanno Rai approda in Calabria. Dopo la firma della convenzione biennale tra Rai – attraverso la consociata Rai Com – e la Fondazione Calabria Film Commission, “L’Anno che Verrà”, il tradizionale appuntamento condotto da Amadeus per salutare il 2023 e festeggiare l’arrivo del 2024, con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo, farà la sua prima tappa nella magica cornice della città di Crotone.

La location

La serata, in diretta il 31 dicembre in prime time su Rai 1, sarà trasmessa dalla centralissima piazza Pitagora, uno dei luoghi simbolo della città calabrese, e verrà realizzata grazie alla collaborazione della Fondazione Calabria Film Commission, della Regione Calabria e della Città di Crotone.

L’Anno che Verrà: L’evento e i conduttori che si sono succeduti negli anni

Un appuntamento attesissimo quello con “L’Anno che Verrà”, e con Amadeus e i suoi tanti ospiti musicali e televisivi. Il programma consiste in un’unica grande serata di musica e divertimento, a cadenza annuale, trasmessa il 31 dicembre in diretta su Rai 1 subito dopo il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, fino alle 2:00 del 1º gennaio, durante la quale si alternano ospiti musicali e personaggi dello spettacolo con l’intento di accompagnare i telespettatori nel festeggiare in diretta televisiva il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno, solitamente scandito da un countdown posto in sovrimpressione. In passato l’evento è stato condotto da Carlo Conti, Fabrizio Frizzi, Mara Venier con Pino Insegno e Flavio Insinna. Dal 2016 l’evento è condotto da Amadeus.