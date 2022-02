Si è conclusa ieri la terza stagione della serie tv in onda su Rai 1 L’Amica Geniale. Anche l’ultima puntata, come del resto l’intera stagione, ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti tv. I telespettatori potranno tirare un sospiro di sollievo, perché la serie avrà anche il quarto capitolo che sarà l’ultimo della quadrilogia de L’Amica Geniale – Storia della bambina perduta.

L’Amica Geniale 4 ci sarà: le novità

Con libro alla mano abbiamo scelto di non spoilerare la quarta stagione per i tanti appassionati che non hanno letto il romanzo. Dopo il finale della terza stagione con Lenù che manda all’aria la sua vita e la sua famiglia andando in Francia con Nino Sarratore, l’unico uomo che abbia mai amato nella sua vita, vi diciamo solo che il quarto capitolo de L’Amica Geniale riserverà dei risvolti inaspettati e porrà fine alla serie tv prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment.

Alba Rohrwacher è la nuova Lenù

Quello che possiamo dirvi è che ad interpretare la nuova Lenù nell’ultima stagione de L’Amica Geniale 4 sarà l’attrice Alba Rohrwacher. A svelare il volto della nuova attrice è stato il finale de L’Amica Geniale 3. Elena si guarda allo specchio come Margherita Mazzucco ma nell’inquadratura successiva ha volto dell’attrice Alba Rohrwacher, voce narrante della serie dalla prima stagione e compagna di Saverio Costanzo, il regista delle prime due stagioni de L’Amica Geniale.

Irene Maiorino: sarà lei la nuova Lila in “L’Amica Geniale 4”?

Dopo aver scoperto chi sarà ad interpretare Lenù, non restava altro che conoscere invece chi interpreterà Lila nella quarta stagione della serie. A svelare chi prenderà il posto di Gaia Girace nella nuova stagione de L’Amica Geniale ci hanno pensato i telespettatori più attenti che hanno notato un dettaglio importante. In un frame non sembra essere inquadrata Gaia Girace ma un’attrice che le somiglia moltissimo, ma con qualche anno in più: Irene Maiorino.