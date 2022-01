I fan sono in trepidante attesa per la nuova stagione della serie “L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta”. Dal 6 febbraio 2022 andranno in onda in prima serata su Raiuno i nuovi episodi dell’amatissima serie tratta dai romanzi omonimi di Elena Ferrante. Il pubblico potrà così scoprire cosa succederà a Lila e Lenù, interpretate ancora una volta dalle straordinarie Gaia Girace e Margherita Mazzucco. A firmare la regia Daniele Luchetti che ha raccolto il testimone di Saverio Costanzo.

L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta: le parole in conferenza stampa

Si è svolta oggi in streaming la conferenza stampa di presentazione della serie. “L’Amica Geniale 3” vedrà Elena e Lila ormai adulte: la prima ha pubblicato un libro di successo, la seconda ha un figlio e lavora a fatica come operaia. Entrambe hanno provato a forzare le barriere che le volevano costrette a restare nel rione. Ora vivono negli anni Settanta, tra speranze e tensioni, sempre unite da un forte legame.

Il regista Daniele Luchetti ha spiegato che il suo obiettivo è stato quello di mettere in condizione gli attori di vivere i loro personaggi: “Mi sono chiesto cosa avrei potuto fare in una serie già strutturata. Avrei potuto entrare in competizione o in autosabotaggio, o fare qualcosa di differente. Io ho scelto di seguire i personaggi e cercare di metterli in condizioni di vivere le scene”.

A stupire il regista sono state in particolare le indiscrezioni che erano circolate in merito alla sostituzione delle attrici: “La notte leggevo le notizie sui siti dei fan e scoprivo cose nuove, ad esempio che le due attrici erano stati sostituite, o che sono state truccate per farle sembrare più vecchie. Mi chiedevo se dovessi farlo davvero”.

Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto al regista se era stata ventilata l’ipotesi di un cambio nel cast: “Il cambio attrici è stato un dibattito aperto da inizio serie, ma abbiamo capito che avrebbero potuto sostenere il peso del racconto sulle loro spalle”, ha risposto.

L’amica Geniale 3, parlano le attrice Margherita Mazzucco e Gaia Girace

Le attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace sono cresciute assieme ai loro personaggi. La Girace ha rivelato di aver studiato molto per dare credibilità al suo personaggio: “Conosco la rabbia di Lila che non ha potuto studiare perché è quella di mia madre. Questa eterna lotta della donna per cercare di avere una parità l’ho vissuta, anche con il senso di colpa di essere maschio. Ho dovuto interpretare un personaggio distrutto, ma dentro ha la fame e la voglia di lottare, ha un figlio da mantenere quasi da sola, non si affida mai completamente a nessuno. Spero di essere stata credibile”.

Margherita Mazzucco ha ringraziato il regista Daniele Luchetti per averla aiutata ad entrare nell’ottica degli anni 70: “Io ho diciannove anni, non so come gestire una cosa, come fare discorsi politici, insieme lo abbiamo fatto”. Il regista Luchetti ha voluto mantenersi fedele al libro e ha spiegato il motivo di quella scelta: “Mi sono detto che non avrei potuto cambiare troppo dal libro, sennò i fan mi avrebbero fatto a pezzi. Sono stato fedele al romanzo, con la tigna che chi vedrà la serie potrà notare qualche differenza”.

Resta aperto il mistero sull’identità della scrittrice Elena Ferrante. Lo sceneggiatore Francesco Piccolo ha chiarito: “Il nostro è un rapporto di grande vicinanza. La Ferrante è totalmente dentro, ci osserva con note e suggerimenti e c’è un confronto con lei. All’inizio ci ha studiati, il suo timore era capire che rapporto ci sarebbe stato tra il libro e la serie, quando ha sentito che questo rapporto era virtuoso, di vicinanza, che andavamo tutti nella stessa direzione, è stata una compagnia e un supporto importantissimo. Non l’abbiamo mai incontrata e non vogliamo incontrarla. Le sue mail ci soddisfano, sono un personaggio, il modo con cui ci scrive risuona con la sua voce nei libri. Non ci poniamo il problema”.

Margherita e Gaia assomigliano sempre più ai loro personaggi. Gaia dichiara di somigliare a Lila per la determinazione ma precisa: “Siamo entrambe impulsive ma io ora sto cercando di diventare più razionale, diplomatica”. Margherita Mazzucco e Gaia Girace non hanno stretto un rapporto di amicizia fuori dal set. E’ stata Gaia Girace a rivelarlo senza peli sulla lingua: “Ci siamo trovate bene io e Margherita, ma non abbiamo avuto occasione di frequentarci fuori dal set”.

Il regista Luchetti interviene e afferma che proprio questa complessità nel loro rapporto rappresenta una ricchezza per la serie. D’altronde Gaia preferisce avere poche amicizie ma buone: “E’ un po’ difficile il rapporto con i coetanei, sono timida e riservata e le persone mi vedono prima come un’attrice e poi come una persona, mi tengo strette le amicizie più vere. L’amicizia femminile è difficile, si cresce insieme ma c’è anche tanta competizione, anche di questo parla il libro. Per un periodo, essendo cresciuta sul set, nemmeno ero sicura di voler continuare a fare l’attrice, ma in questa terza stagione il clima era molto leggero e questo mi ha chiarito le idee”.

Il regista e gli sceneggiatori stanno già lavorando alla quarta e ultima stagione della trilogia de “L’amica geniale” anche se non è ancora stato comunicato chi prenderà il posto di Margherita Mazzucco e Gaia Girace.