In arrivo su Rai1, subito dopo il festival di Sanremo 2022, il terzo capitolo della serie tv di grande successo, L’amica geniale 3, tratta dai romanzi di Elena Ferrante – “Storia di chi fugge e di chi resta” – in cui Lenù e Lila sono diventate sempre più grandi. Vedremo la loro vita da adulte tra tormenti, delusioni e successi. Ma scopriamo qualcosa in più e qualche anticipazione sulla serie tv, ad iniziare dalla trama ed il cast.

L’amica geniale 3, terzo capitolo della serie: ecco quando in onda

A distanza di quasi due anni dall’ultima puntata, L’amica geniale 3 torna in onda a partire dall’8 febbraio 2022 in prima serata su Rai1. Subito dopo il Festival di Sanremo condotto per il terzo anno consecutivo da Amadeus ritroveremo le storie e le vicissitudini di Lila e Lenù interpretate da Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

L’Amica Geniale, anticipazioni terza stagione: “Storia di chi fugge e di chi resta”

Il terzo capitolo di “L’amica geniale”, intitolato “Storia di chi fugge e di chi resta”, si svolge negli Anni 70. Elena (cioè Lenù) dopo avere studiato a Pisa, ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto; sta per sposarsi con Pietro Airota quando torna a Napoli e scopre che Lila sta male a causa del massacrante lavoro in fabbrica; lavora come operaia e dopo avere lasciato il marito e l’agiatezza in cui viveva, prova a tirare avanti da sola con un figlio da crescere.

Le loro vite poi si separano. Elena torna a Firenze, si sposa e ha due figlie, Adele ed Elsa, ma il matrimonio non funziona. A Napoli, Lila si fidanza con Enzo Scanno e lo aiuta a studiare informatica: diventano due programmatori. Nel rione, però, il clima sociale rimane molto teso e Lila chiede a Elena di ospitare suo figlio Gennaro per l’estate. Nino Sarratore, intanto, ritorna nella vita di Elena, diventandone l’amante e spingendola a separarsi da Pietro.

L’amica geniale 3: quante puntate sono?

Le puntate di questa stagione sono quattro composte da otto episodi con il finale previsto martedì 1° marzo 2022. La regia, di questa terza stagione, è stata affidata a Daniele Luchetti subentrato a Saverio Costanzo.

Il cast completo de L’amica geniale

Margherita Mazzucco: Elena “Lenù” Greco

Gaia Girace: Raffaella “Lila” Cerullo

Anna Rita Vitolo: Immacolata Greco

Luca Gallone: Vittorio Greco

Imma Villa: Manuela Solara

Antonio Milo: Silvio Solara

Alessio Gallo: Michele Solara

Valentina Acca: Nunzia Cerullo

Antonio Buonanno: Fernando Cerullo

Nunzia Schiano: Nela Incardo

Matteo Cecchi: Pietro Airota

Daria Deflorian: Adele Airota

Bruno Orlando: Franco Mari

Francesco Russo: Bruno Soccavo

Giovanni Cannata: Armando Galiani

Giovanni Buselli: Enzo Scanno

Eduardo Scarpetta: Pasquale Peluso

Christian Giroso: Antonio Cappuccio

Il successo internazionale de l’amica geniale nelle prime stagioni

L’amica geniale è sicuramente una delle fiction di punta di Rai 1 . Una storia decisamente avvincente quella narrata su Rai 1 che ha tenuto incollati allo schermo oltre sei milioni di spettatori, tanto che la puntata finale dell’ultima stagione – andato in onda a marzo 2020 – ha totalizzato il 28% di share.

Non dimentichiamo, inoltre, che la serie tv è un successo internazionale: prodotta da The Apartment e Wildside insieme a FremantleMedia Italia e Fandango Production in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, è stata inserita dal New York Times nella lista delle migliori serie tv internazionali del 2020, ricevendo consensi dai critici americani e venduta persino in Cina.