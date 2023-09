E’ on air da oggi il trailer de L’altra via, il film diretto da Saverio Cappiello che debutterà nelle sale a Novembre 2023. Una bellissima storia di amicizia che scalda il cuore, con protagonisti un ragazzino sognatore e un calciatore a fine carriera nella Calabria degli anni ’90, in fermento per i Mondiali. Vediamo trama, cast e informazioni generali sulla pellicola.

L’altra via: la trama

Marcello è un bambino che, come tanti coetanei, da grande vorrebbe fare il calciatore. Intanto abita in un quartiere popolare di Catanzaro insieme alla mamma Tereza. Andrea invece, è il capitano della squadra di calcio locale, l’U.S. Collidoro. Ad un certo punto il destino fa sì che le loro vite non solo si incontrino ma si intreccino anche. Fra i due nasce infatti un’amicizia speciale, nella quale l’uno dà all’altro ciò che gli manca completandone l’esistenza e la quotidianità. Marcello vede in Andrea il padre che non ha mai avuto, mentre quest’ultimo, dal canto suo, ritrova nel ragazzino la spensieratezza perduta, anche a causa di una spiacevole vicenda di partite truccate che lo vede coinvolto. Due solitudini che si conoscono e si salvano a vicenda.

Il cast

I personaggi di Marcello e di Andrea sono interpretati, rispettivamente, da Giuseppe Pacenza e Fausto Verginelli. Il giovanissimo Pacenza è alla sua prima prova cinematografica. Nel cast compare anche Vera Dragone nel ruolo della mamma di Marcello, mentre il radiocronista Francesco Repice dà voce alla radiocronaca inserita all’interno del film.

Informazioni generali su L’altra via

L’altra via è una produzione Giuseppe Gallo per Verso Features con il supporto del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo Fondazione Calabria Film Commission, Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo Regione Lazio, con Pictures Show. L’Assessorato Cultura e Spettacolo Città di Catanzaro ha collaborato e patrocinato il film.

Infine una curiosità: della colonna sonora, e presente anche nel trailer, fa parte Io non piango, un grande successo di Franco Califano datato 1977 incentrato sul tema trattato nella pellicola, quello di due anime sole che si incontrano colmando così il vuoto l’uno dell’altro.

Il Trailer del film “L’altra via”