Buone notizie, anzi ottime, per tutti i fan de L’Allieva, amatissima fiction Rai. Ebbene L’Allieva 4 si farà. L’incredibile annuncio è giunto dall’account Instagram di Endemol Shine Italy al termine di un video in cui si vedevano le migliori scene dell’amatissima serie tv che ha tenuto incollati al teleschermo migliaia e migliaia di telespettatori anche lo scorso autunno. Ecco tutte le anticipazioni che abbiamo raccolto in merito.

L’Allieva 4: che la lavorazione abbia inizio !

Quando andrà in onda L’Allieva 4? Troppo presto per chiederlo. Quando inizieranno le riprese? Perfino a questa domanda è ancora impossibile dare una risposta.

Insomma non sappiamo nulla sulle date e sul cast, ma almeno ora sappiamo, che la fiction Rai vedrà la luce. La cosa non era affatto scontata, anzi, al contrario! Inizialmente si pensava che il terzo capitolo fosse l’ultimo.

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale avevano entrambi annunciato che si erano lasciati convincere a riprendere in mano i loro ruoli solo per salutare degnamente il pubblico. Concludendo nel migliore dei modi, – così è stato con la scena del matrimonio – avrebbero detto addio ad Alice e Conforti e salutato tutti i fan della serie.

Oltre al pensiero, palesato, dei due attori principali, sembrava che in generale non ci fosse la volontà a proseguire con la saga. Eppure … . Il successo, anche delle puntate in replica mandate in onda durante il primo lock.down, deve aver spinto Endemol Shine Italy e Rai fiction a ritornare sui loro passi.

In fin dei conti Alessia Gazzola ha scritto un altro libro della saga de L’Allieva. Quest’ultimo si intitola Il ladro gentiluomo ed è edito da Longanesi. La storia vede Alice in crisi con il suo bel CC. La giovane ed avvenente medico legale chiede quindi di trasferirsi a Domodossola.

Vi dice qualcosa questa città? Certo che sì. Chi ha seguito con attenzione L’Allieva 3 sa bene che il nome di Domodossola sia stato pronunciato almeno un paio di volte. C’era già aria di trasferimento quando Conforti non voleva aprirsi con lei e non voleva parlarle del fratello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EndemolShineItaly (@endemolshineitaly)

Ruoli da sviluppare e nuove storie da portare avanti

In attesa di capire se Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ci saranno, ma la fiction senza di loro non potrebbe esistere, si fa sempre più strada l’idea che, in assenza di uno dei due, ad esempio Lino Guanciale, vi saranno sicuramente altre storie da sviluppare.

Prima di fare ipotesi è bene sottolineare che pare che la Mastronardi abbia fatto un passo indietro. La sua decisione di non prendere più parte alla serie tv non era definitiva. L’attrice si sarebbe detta disponibile, dopo aver ovviamente letto il copione, a rivestire i panni de L’Allieva.

Mai come quest’anno, infatti, abbiamo conosciuto nuovi personaggi che potrebbero essere approfonditi e potrebbero dunque riservare numerose soprese e ottimi sviluppi. Un esempio? Il fratello di Alice e la compagna. Hanno avuto una bambina e diversi problemi di coppia, ma alla fine abbiamo saputo ben poco di loro. Eppure lei è una collega di Alice e lavora duramente. Altra coppia? Il Commissario, ovvero l’amica di Alice, e il pm, interpretato da Giorgio Marchesi. La loro coppia potrebbe offrire molti spunti. Avremmo un occhio diverso sulle indagini e anche sulla vita di coppia.