Domenica 8 novembre è stato trasmesso su Rai Uno l’ultimo episodio della terza stagione de L’Allieva. La fiction medica di successo, che miscela il romance, al giallo e ai toni leggeri della commedia, ha lanciato nel firmamento delle stelle Lino Guanciale (che interpreta Claudio Conforti) e Alessandra Mastronardi (nel ruolo di Alice Allevi). Una fiction di grande successo che, nel corso del tempo, è stata baciata da un buon consenso da parte del pubblico e da recensioni positive da parte della stampa settore. Con la trasmissione dell’ultimo episodio, in molti si chiedono se ci sarà o meno una quarta stagione de L’Allieva. Ad oggi non si hanno notizie certe, solo pallide indiscrezioni.

Ci sarà una stagione 4 de L’Allieva?

Al di là del successo di pubblico, sono stati più di 4 milioni che hanno seguito le vicende in tv, è ancora troppo presto per capire se verranno prodotti nuovi episodi. Prima di tutto: l’Allieva è ispirata a una lunga serie di romanzi scritti da Alice Gazzola, in totale sono 8 i volumi che sono stati pubblicati fino al 2018. Tutti i diritti sono stati già acquistati dalla Rai. La terza stagione, ad oggi, ha attinto a piene mani da i volumi già pubblicati dalla Longanesi, quindi, di fatto, senza un altro romanzo da cui trarre ispirazione, la nuova stagione pare un miraggio. A questo si aggiunge un altro dettaglio. L’episodio andato in onda nel fine settimana chiude degnamente le vicende, come se fosse stato già scritto come ipotetico finale di serie. La partita però è ancora tutta da giocare.

L’Allieva: speranze per il destino della serie tv

“A un certo momento bisogna avere coraggio di mettere un punto, e lo dico da spettatore“, aveva rivelato la Mastronardi in un’intervista rilasciata prima del ritorno in tv de L’Allieva. “Se questa sarà l’ultima stagione? Non lo so. Forse. Può essere. Ci sono tanti interrogativi a cui rispondere“, aggiunge. E a queste dichiarazioni si aggiungono anche quelle di Lino Guanciale che, di fatto, non lasciano presagire nulla di buono. O almeno così sembra. “Sono molto soddisfatto del lavoro di questa terza stagione. Io e Alessandra siamo rimasti perché abbiamo visto una prospettiva di raccontare una storia diversa“, afferma. “Vedremo cosa succederà“.

Tutto è ancora avvolto nel mistero, secondo quanto è trapelato in rete. Se L’Allieva tornerà, sarà solo il tempo a confermare o meno la sua presenza in tv. Non resta quindi che attendere l’evolversi della questione e attendere una notizia ufficiale da parte della produzione.